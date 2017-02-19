القرية العالمية تفتح باب التسجيل للموسم الـ22

دبي (الاتحاد)

فتحت القرية العالمية في دبي باب التسجيل لاستقبال طلبات المشاركة في الموسم الـ22، حسب ما أعلنت في بيان أمس. وقال أحمد الريس، المدير التجاري في القرية العالمية، في البيان: «لمسنا زيادة ملموسة في طلبات المشاركة في الموسم الـ21، ونتوقع أن نستقبل عدداً أكبر من الطلبات للموسم الجديد»، مضيفاً أن هذه الزيادة «تعكس بلا شك التطور المذهل الذي تشهد القربة العالمية سواء من حيث المرافق أو البنية التحتية أو الفعاليات الضخمة».

وتتميز القرية العالمية بتوفير فرص تجارية عديدة، مثل تنظيم الأجنحة، وتأجير محال التجزئة، والمطاعم، والأكشاك، والمقاهي، والخدمات العامة، أو استخدام المساحات الخارجية لإقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية وعرض الأفكار التجارية المبتكرة.

وأضاف: «ولتقديم الأفضل والمزيد من التنوع خلال الموسم الـ22، سننتقي الطلبات التي تقدم أفكاراً بمفهوم إبداعي مبتكر لإضفاء المزيد من التميز والتألق على الوجهة ولإثراء تجربة الضيوف. وفي هذا الصدد، فإنه يسعدنا مساعدة المستثمرين عبر تقديم جلسات العصف الذهني لمناقشة أفكارهم المبتكرة وتطويرها».

وقال الريس، إن القرية العالمية توفر مزايا عديدة متفردة تشمل فوائد إعلانية وإعلامية متنوعة، علاوة على تقديم الدعم للمستثمرين من خلال الدورات التدريبية حول مهارات خدمة العملاء لموظفيهم وتثقيفهم عن طبيعة القرية العالمية وعادات وتقاليد الدولة.