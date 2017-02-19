«ديوا» توظف الحلول ‬الذكية لـ «‬مدن ‬المستقبل»

دبي (الاتحاد)

بحثت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬آفاق ‬التعاون ‬المشترك ‬مع ‬شركة «‬سيسكو ‬العالمية» ‬في ‬توظيف ‬أحدث ‬الحلول ‬الذكية ‬في ‬خدمة ‬توجهات ‬حكومة ‬دبي ‬نحو ‬مدن ‬المستقبل ‬الذكية. ‬جاء ‬ذلك ‬خلال ‬لقاء سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬وجون ‬تشيمبرز، ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة ‬التنفيذي ‬لـ «‬سيسكو ‬العالمية»‬، ‬خلال ‬القمة ‬العالمية ‬للحكومات ‬2017. ‬وحضر ‬اللقاء ‬عدد ‬من ‬كبار ‬المسؤولين ‬في «‬سيسكو ‬العالمية»‬، ‬وفي ‬مقدمتهم ‬الدكتور ‬جاي ‬دييترش، ‬مسؤول ‬الابتكار ‬العالمي، ‬ومايك ‬ويستون، ‬نائب ‬الرئيس ‬لمنطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬وشكري ‬عيد، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمنطقة ‬الشرق ‬في ‬سيسكو ‬الشرق ‬الأوسط.

واطلع سعيد محمد الطاير على أحدث الحلول الذكية المقدمة من «سيسكو» والتي من شأنها دعم التطلعات الطموحة في بناء مدن المستقبل الذكية، مستعرضاً أبرز الخطط المستقبلية التي تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي من خلالها إلى تعزيز الشبكات الذكية وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لبناء المدينة الذكية القادرة على إدارة كل مرافقها وخدماتها عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في الأمن الإلكتروني، وإنترنت الأشياء، حيث نجحت إمارة دبي في تعزيز مكانتها الريادية كواحدة من المدن الذكية الأسرع نمواً في العالم، لا سيّما مع الدعم الحكومي غير المحدود للاستثمارات الهادفة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتحفيز الابتكار الرقمي. وتستعد الإمارة لدخول مرحلة جديدة من التقدم، عبر التركيز على توظيف الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أكّد مايك ويستون التزام «سيسكو» بدعم جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير بنية تحتية ذكية وتبني أحدث الابتكارات التقنية التي تحقق التميز في تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين، مجدداً التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول الذكية التي تمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من القيام بدور مهم في تحقيق رؤية دبي، حيث أثبتت الهيئة أنها تلعب دوراً رائداً في تحويل إمارة دبي إلى مدينة ذكية، وساهمت في أن تكون دبي نموذجاً قياسياً للمدن الذكية في العالم.