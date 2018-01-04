4 مباريات في ختام الدور الأول لدوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

يصل قطار الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة مساء اليوم إلى محطته الأخيرة بـ 4 مباريات، بعد أن حسم شباب الأهلي- دبي لقب الشتاء قبل انتهائه بجولة حيث يحل شباب الأهلي دبي- ضيفا على الوصل، بينما يستضيف عجمان فريق الجزيرة، ويلتقي بالصالة الزرقاء فريقا النصر والعين، فيما يواجه بني ياس حتا.

ويتصدر شباب الأهلي دبي- المسابقة برصيد 16 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة محققا الفوز في مبارياته الست التي لعبها أمام حتا وعجمان والعين والنصر والجزيرة وبني ياس، والذي يسعى لتحقيق فوزه السابع على التوالي حتى ينجح في التحليق بلقب نصف الدوري دون هزيمة فيما يأتي الوصل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، وهو لا يتناسب مع مكانة «إمبراطور الطائرة» الذي كان له «صولات» و«جولات» في اللعبة ورقم مهم على خريطتها حيث يسعى في مباراة اليوم لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة وإلحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر. ولا تقل مباراة النصر والعين أهمية عن سابقتها، حيث يسعى «الزعيم» الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن بني ياس صاحب المركز الثاني لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في النهائي المعاد على حساب «السماوي»، حيث حقق «البنفسج» الفوز على عجمان في الجولة الماضية، بينما يأتي «العميد» في المركز الرابع متأخرا عن «البنفسج» بفارق نقطة، والذي خطف فوزاً ماراثونياًً مثيرا من حتا في الجولة الماضية، واضعاً في اعتباره قوة منافسه. ويسعى «السماوي» لتجاوز أحزان خسارته الأولى في المسابقة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي- دبي وبالتالي إنهاء الدور الأول في المركز الثاني، بينما يحتل حتا المركز الخامس برصيد 8 نقاط، متفوقا على الجزيرة صاحب المركز السادس بفارق نقاط الأشواط، بعد تساويهما في النقاط 8 لكل منهما. وكان «فخر أبوظبي» قد فاز على الوصل في الجولة الماضية، بينما خسر عجمان الذي يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط أمام العين.

وينطلق الدور الثاني للمسابقة يوم الجمعة المقبل بـ 4 مباريات تجمع شباب الأهلي- دبي مع حتا وبني ياس مع العين، في مواجهة ساخنة والنصر مع الجزيرة وعجمان مع الوصل.