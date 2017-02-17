الإمارات تشيّع جثماني شهيدي الوطن نادر سليمان وسليمان الظهوري

أبوظبي، دبي، دبا الحصن (وام)

أدى جموع المصلين عصر أمس في دبي ودبا الحصن، صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الوطن، الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان، والجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري الباسلين المشاركين في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت استشهاد الجندي أول، سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن، كما أعلنت استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية «إعادة الأمل»، وذلك إثر تعرضه لسكتة قلبية.

ووصل جثمانا الشهيدين أمس، إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي على متن طائرة عسكرية