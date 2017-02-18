ضبط لوحة عمرها 400 عام للرسام «جرشينو»

روما (أ ف ب)
عُثر في المغرب على لوحة تعود إلى جوفاني فرانشسكو باربييري «جرشينو»، أحد أعلام الرسم في القرن السابع عشر، سرقت من إيطاليا عام 2014، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مودينا في الشمال الإيطالي.
وقالت النيابة العامة في بيان الثلاثاء الماضي: «أبلغتنا السلطات المغربية عبر الإنتربول، أنها ضبطت مع ثلاثة من مواطنيها لوحة كبيرة يمكن أن تكون مسروقة من إيطاليا».
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وتبين بعد إخضاع اللوحة للفحص، أن جرشينو رسمها عام 1639، بحسب النيابة العامة.
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وتعد هذه اللوحة من أهم أعمال جرشينو، ويقدر الخبراء ثمنها بما بين خمسة ملايين يورو وستة ملايين.