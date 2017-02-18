وزير العمل بجنوب السودان يستقيل وينضم للمتمردين

نيروبي، جوبا (رويترز)

كشفت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس أن وزيراً في جنوب السودان انشق وانضم إلى صفوف المتمردين ليصبح ثاني أكبر مسؤول يستقيل هذا الأسبوع في الدولة التي تمزقها الحرب. وبعث اللفتنانت جنرال جابريل دوب لام وهو وزير العمل رسالة من صفحة واحدة قائلاً إنه سينضم إلى تمرد نائب الرئيس السابق رياك مشار. وكتب في الرسالة يقول: «أجدد التأكيد على الولاء الكامل والالتزام بقيادة معالي الدكتور رياك مشار».

وأكد متحدثان باسم المتمردين لرويترز صحة الرسالة. وامتنع متحدث باسم الحكومة عن التعليق. واستقال اللفتنانت جنرال توماس سيريلو سواكا نائب رئيس قطاع الخدمات اللوجستية من الجيش قبل 6 أيام لكنه لم يذكر أنه انضم إلى المتمردين، لكن سواكا أرجع الاستقالة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي الجيش، فضلاً عن تفشي المحسوبية العرقية، مشيراً إلى أن كير يشغل المناصب الرئيسة في قوات الأمن بأفراد من قبيلة الدنكا من المنطقة التي ينتمي إليها.