عاهل المغرب يبدأ جولة إفريقية



تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017 أكرا، الرباط (وام، وكالات) وصل العاهل المغربي محمد السادس إلى أكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول الإفريقية. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء: «إن الملك محمد السادس يرافقه وفد يضم الأمير مولاي إسماعيل، وعدداً من الوزراء والشخصيات المدنية والعسكرية المغربية». وقالت الوكالة: «إن هذه الزيارة تندرج في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بلادنا بدول القارة». وأوضح البيان أن العاهل المغربي سيزور بعد غانا عدداً من الدول الإفريقية من دون أن يحددها، فيما أشارت الصحافة المغربية إلى زامبيا ومالي وكينيا وساحل العاج وغينيا. وكان العاهل المغربي قد زار جوبا بداية فبراير، في أول زيارة رسمية لجنوب السودان، قبل أن يقوم بزيارة خاصة للجابون.