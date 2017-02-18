السعودية: إصابة 18 راكباً بجنوح قطار بسبب السيول

الرياض (وكالات)

أصيب 18 شخصا أمس بجروح طفيفة اثر جنوح قطار عن خط سكة حديد الرياض - الدمام بسبب السيول حسب ما أعلنته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المؤسسة قولها في بيان إن الأسباب الأولية للحادث كانت نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو 10 قرب الدمام بسبب تعرضه لسيول شديدة أدت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم 5.

وأوضح البيان أنه فور وقوع الحادث تم إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وتم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم 193 راكبا إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم ستة أشخاص.وقالت المؤسسة إنه عند وصول الركاب لمحطة الدمام تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم 18 حالة كانت إصاباتهم بسيطة.

من جهته قال رئيس المؤسسة المكلف رميح بن محمد الرميح إنه تم إغلاق الخط المتضرر في حينه فيما باشرت المؤسسة إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار تمهيدا لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.