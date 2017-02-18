السعودية: إصابة 18 راكباً بجنوح قطار بسبب السيول

الرياض (وكالات)
أصيب 18 شخصا أمس بجروح طفيفة اثر جنوح قطار عن خط سكة حديد الرياض - الدمام بسبب السيول حسب ما أعلنته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المؤسسة قولها في بيان إن الأسباب الأولية للحادث كانت نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو 10 قرب الدمام بسبب تعرضه لسيول شديدة أدت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم 5.
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من جهته قال رئيس المؤسسة المكلف رميح بن محمد الرميح إنه تم إغلاق الخط المتضرر في حينه فيما باشرت المؤسسة إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار تمهيدا لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.
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