تبرئة شقيقة ملك إسبانيا من قضية فساد وسجن زوجها

مدريد (أ ف ب)

برأت محكمة إسبانية أمس شقيقة الملك فيليبي السادس كريستينا من تهم التآمر في قضية فساد ضريبي لكنها حكمت على زوجها بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الاختلاس.

وقررت محكمة جزر الباليار في بالما دي مايوركا تبرئة كريستينا دو بوربون (51 عاما) التي كانت تحاكم بشبهة التآمر في عملية تهرب ضريبي وحكمت بالسجن على زوجها إيناكي أوردانغارين الذي اختلس مع شريك له ملايين اليوروهات من الإعانات التي منحت لمؤسسة كان يرأسها.

وأعربت كريستينا عن «ارتياحها» للتبرئة لكنها عبرت عن «حزنها» للحكم على زوجها، كما قال محاميها ميكيل روكا.

وقال روكا بعدما تحدث مع موكلته إن شقيقة ملك إسبانيا «عبرت عن ارتياحها للحكم، وأيضاً عن حزنها لإدانة زوجها، وهي إدانة تعتبرها ظالمة».

وكان إيناكي أوردانجارين البطل الأولمبي السابق في كرة اليد متهماً باستغلال صفته كفرد من العائلة المالكة للفوز بعقود في جزر الباليار وفالنسيا بواسطة شركة غير ربحية كان يترأسها وتحمل اسم «نوس».

لكن وبسبب مسؤوليتها المدنية، ستدفع كريستينا غرامة تصل إلى 265 ألف يورو، وقد استعيد هذا المبلغ خلال المحاكمة، باعتبارها مستفيدة من الجرائم الضريبية التي لزوجها.

وحكمت المحكمة في المقابل على أوردانجارين بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، وبدفع غرامة تفوق 512 ألف يورو، بسبب التزوير الضريبي واستغلال النفوذ.

وقد اتهم بأنه اختلس مع شريك بضعة ملايين من اليوروهات من المساعدات الممنوحة لشركة «نوس» غير الربحية بين 2004 و2006 من قبل حكومتي الباليار وفالنسيا المستقلتين اللتين كان يرأسهما الحزب الشعبي.