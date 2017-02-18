تركيا تستدعي أئمة من ألمانيا متهمين بالتجسس لحسابها

أنقرة (أ ف ب)

أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أمس، أنها استدعت ستة أئمة من ألمانيا بسبب تجاوزهم سلطاتهم، إلا أنها انتقدت الشرطة الألمانية بسبب دهمها منازل أئمة للاشتباه بتجسسهم لحساب الحكومة التركية.

ونفى مدير الهيئة محمد غورميز بشدة ارتكاب الأئمة أي خطأ، وقال إن الهيئة مستهدفة بحملة لتشويه صورتها.

والأربعاء دهمت الشرطة الألمانية منازل أربعة أئمة أتراك للاشتباه بتجسسهم لحساب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتهمت السلطات الألمانية الأئمة الأربعة بالتجسس على أتباع الداعية فتح الله جولن الذي يحمله اردوغان مسؤولية انقلاب يوليو الفاشل ضده.

وصرح غورميز للصحفيين في أنقرة «الائمة لم يرتكبوا أي عمل غير قانوني» مضيفا أن ألمانيا أطلعت السلطات التركية على المعلومات، إلا أنه قال إن «الائمة الستة الذين قيل إنهم تجاوزوا صلاحياتهم أعيدوا إلى مواقعهم في تركيا».