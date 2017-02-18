الشارقة (الاتحاد)

نظمت «ثقافة بلا حدود»، ضمن احتفالات اليوم الرياضي الوطني، فعالية ثقافية رياضية في واجهة المجاز المائية في الشارقة، حملت عنوان «قراءة ورياضة»، وتضمنت تخصيص جهازي جري مزودين بجهاز لوحي، يمكنان مستخدميهما من ممارسة الرياضة وفي الوقت نفسه قراءة واحد من الكتب التي يوفرها المشروع على مكتبته الإلكترونية، وهي أحد المشاريع التي تعزز رسالة ثقافة بلا حدود، إذ وجدت المبادرة أن تقديم الكتاب في حلة إلكترونية أمراً مطلوباً لمواكبة التطور، وحتى يتناسب مع كل الأعمار.

وقال راشد الكوس مدير عام ثقافة بلا حدود: «إن مبادرة ثقافة بلا حدود، حريصة على التفاعل مع مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية، وتعمل جاهدةً لتحقيق رؤيتها في تعميم فعل القراءة، ودمج شرائح المجتمع كافة في النشاط الثقافي، وما تقدمه اليوم من إحياء لليوم الرياضي الوطني، يحقق واحدة من العلاقات الصحية التي يجب تعزيزها لدى المجتمع، والمتمثلة في عادة القراءة، وممارسة الجري، فكلاهما رياضة، والفرق أن الأولى للروح والذهن، والثانية للبدن».

يشار أن «ثقافة بلا حدود» تأسست بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مباشرة وحثيثة من قبل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة اللجنة المنظمة للمبادرة، وتهدف المبادرة إلى تعميق علاقة الفرد بالكتاب والقراءة بشكل عام، ونشر ثقافة القراءة في كل بيت إماراتي.