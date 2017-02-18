70 متسابقاً في سباق دبي للدراجات المائية

دبي (الاتحاد)
تشهد مياه بحيرة الممزر في دبي، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2017) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.
ويجمع السباق أكثر من 70 متسابقاً يمثلون نخبة نجوم رياضة الدراجات المائية العالميين جاؤوا من حول قارات العالم، إضافة إلى أبطال الدولة ممن تميزوا في هذه الرياضة يتنافسون مع أبطال العالم في 8 فئات.
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وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية يسبقهما إجراء التجارب الحرة لجميع المشاركين، ولمدة لا تزيد على 45 دقيقة، على أن تنطلق الفترة الأولى في العاشرة والربع صباحاً، وتشمل 6 فئات فقط، فيما تنطلق الفترة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتشمل 8 فئات.
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كما يسعى العوضي أيضاً إلى المحافظة على صدارة الترتيب العام لفئة واقف ناشئين برصيد 173 نقطة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الصاعد سلطان عيسى الحمادي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 166 نقطة، بينما يتحفز عبد الله عبد الرحمن الحمادي إلى الدخول في دائرة المنافسة بقوة على المركز الأول، يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 144 نقطة.
وفي أصعب فئات البطولة فئة الحركات الاستعراضية، يلمع نجم بطلنا العالمي راشد علي الملا متصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 180 نقطة، ويسعى إلى الفوز وحسم اللقب مبكراً ليتقدم بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه المتسابق القطري فهد ثاني الهاملي صاحب المركز الثاني، ومن بين الأسماء، مناع حبيب المرزوقي وراشد علي الجسمي وعبد الله أحمد الملا.