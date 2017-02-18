70 متسابقاً في سباق دبي للدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

تشهد مياه بحيرة الممزر في دبي، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2017) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.

ويجمع السباق أكثر من 70 متسابقاً يمثلون نخبة نجوم رياضة الدراجات المائية العالميين جاؤوا من حول قارات العالم، إضافة إلى أبطال الدولة ممن تميزوا في هذه الرياضة يتنافسون مع أبطال العالم في 8 فئات.

الفئات 8 هي واقف ناشئين (2 ستروك) من 10-16 سنة، وواقف محترفين -جي بي وواقف محدود اكسبيرت، وجالس مبتدئين ستوك، وجالس ستوك اكسبيرت وجالس محترفين -جي بي وفئة الحركات الاستعراضية (فري ستكايل) إضافة إلى فئة الألواح الطائرة المائية.

وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية يسبقهما إجراء التجارب الحرة لجميع المشاركين، ولمدة لا تزيد على 45 دقيقة، على أن تنطلق الفترة الأولى في العاشرة والربع صباحاً، وتشمل 6 فئات فقط، فيما تنطلق الفترة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتشمل 8 فئات.

ويتطلع بطلنا الصاعد سلمان يونس العوضي إلى استمرار تألقه في منافسات واقف محدود اكسبيرت والمحافظة على صدارته المطلقة للترتيب العام برصيد 180 نقطة والابتعاد أكثر عن منافسيه في هذه الفئة التي يشارك فيها هذا الموسم للمرة الأولى ومن بينهم الكويتي سالم المطوع (الثاني) والمجري اتيلا ديري (الثالث)، فيما يسعى بطلنا سلطان عيسى الحمادي للتقدم بقوة زاحفا من المركز الرابع لاقتحام مثلث الصدارة.

كما يسعى العوضي أيضاً إلى المحافظة على صدارة الترتيب العام لفئة واقف ناشئين برصيد 173 نقطة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الصاعد سلطان عيسى الحمادي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 166 نقطة، بينما يتحفز عبد الله عبد الرحمن الحمادي إلى الدخول في دائرة المنافسة بقوة على المركز الأول، يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 144 نقطة.

وفي أصعب فئات البطولة فئة الحركات الاستعراضية، يلمع نجم بطلنا العالمي راشد علي الملا متصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 180 نقطة، ويسعى إلى الفوز وحسم اللقب مبكراً ليتقدم بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه المتسابق القطري فهد ثاني الهاملي صاحب المركز الثاني، ومن بين الأسماء، مناع حبيب المرزوقي وراشد علي الجسمي وعبد الله أحمد الملا.