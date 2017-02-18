5 قرارات تاريخية في الجمعية العمومية للسباحة

علي معالي(دبي)

في سابقة هي الأولى من نوعها في الرياضة الإماراتية، قررت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، إعادة انتخاب مجلس الإدارة، في انعقادها الطارئ، وذلك بناء على طلب الاتحاد الدولي للعبة.

الجمعية العمومية في انعقادها نجحت في الاتفاق، وبالإجماع على اتخاذ 5 قرارات مهمة للغاية في مسيرة اللعبة وهي: إعادة الانتخابات، وانتخاب لجنة الانتخابات، ولجنة مؤقتة لتسيير الاتحاد، وانتخاب لجنة الطعون، وتفويض لجنة الانتخابات بإعداد لائحة خاصة بالانتخابات.

البنود الخمسة التي تم إقرارها جرت أمام المستشار أحمد الكمالي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي حضر بصفة مراقب فقط، وفي غياب كامل للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ انتخابات اتحاداتنا الرياضية!.

وفي البداية، قررت الجمعية العمومية إعادة انتخابات الاتحاد للدورة الحالية 2016 2020، لتقام يوم 13 مارس المقبل، كما تم تشكيل 3 لجان بالانتخاب، وهي لجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، وتم انتخاب عبد الله الوهيبي أمين السر العام للاتحاد السابق رئيساً، وعضوية جمعة المحشوم ومحمد الحمادي، كما تم انتخاب محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل ليترأس لجنة الانتخابات، وتفويضه في الوقت نفسه بإعداد لائحة الانتخابات، متضمنة الشروط والموانع في غضون أسبوعين، ومعه في عضوية اللجنة المستشار حمدان الزيودي، والمستشار حسن المرزوقي، ومحمد الطنيجي، ومحمد كاهور، والقرار الثالث انتخاب لجنة للطعون والاستئناف برئاسة المستشار صالح العبيدلي، على أن يختار الأعضاء.