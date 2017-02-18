الفريق الفرنسي يحرز «كأس الأمم» فئة 5 نجوم

العين (الاتحاد)
فاز الفريق الفرنسي بجائزة المركز الأول في كأس الأمم، التي أقيمت في ثاني أيام النسخة السادسة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الـ5 نجوم، ونجح فرسان الفريق الفرنسي في الدفاع والمحافظة على اللقب الذي كان أحرزه في النسخة الخامسة للبطولة على نفس الميدان فبراير 2016.
وتوج الفريق الفرنسي باللقب بعد إكمال الجولة الأولى برصيد 4 نقاط جزاء فقط، والجولة الثانية نظيفة وخالية من نقاط الجزاء، ودافع الفريق القطري بقوة على المركز الثاني الذي حققه في البطولة السابقة، بعد إكمال الجولة الأولى بأربع نقاط جزاء، ثم أضافوا إليها أربع نقاط أخرى في الجولة الثانية، وحلَّ الفريق الإيطالي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة جزاء، أربع منها في الجولة الأولى، ثم ثماني نقاط في الجولة الثانية.
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وأثنى فرسان الفريق على حسن تنظيم البطولة. يذكر أن فارس الفريق الفرنسي ديفيد فردريك مقيم بالإمارات وحقق العديد من النتائج بخيول القفز من إسطبلات الأصايل، والجواد «إكوادور» الذي شارك به ضمن الفريق، والفارسة الوحيدة بالفريق الفرنسي مادلين هيكارت حققت الجائزة الكبرى في بطولة الشراع الدولية فئة الأربع نجوم يناير الماضي بميدان منتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي.
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