الفريق الفرنسي يحرز «كأس الأمم» فئة 5 نجوم

العين (الاتحاد)

فاز الفريق الفرنسي بجائزة المركز الأول في كأس الأمم، التي أقيمت في ثاني أيام النسخة السادسة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الـ5 نجوم، ونجح فرسان الفريق الفرنسي في الدفاع والمحافظة على اللقب الذي كان أحرزه في النسخة الخامسة للبطولة على نفس الميدان فبراير 2016.

وتوج الفريق الفرنسي باللقب بعد إكمال الجولة الأولى برصيد 4 نقاط جزاء فقط، والجولة الثانية نظيفة وخالية من نقاط الجزاء، ودافع الفريق القطري بقوة على المركز الثاني الذي حققه في البطولة السابقة، بعد إكمال الجولة الأولى بأربع نقاط جزاء، ثم أضافوا إليها أربع نقاط أخرى في الجولة الثانية، وحلَّ الفريق الإيطالي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة جزاء، أربع منها في الجولة الأولى، ثم ثماني نقاط في الجولة الثانية.

شهد منافسة كأس الأمم وقام بتتويج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية بطولة كأس الأمم. وعقب تتويج الفائزين، عقد مؤتمر صحفي حضره فيليب جوردات مشرف الفريق والفرسان فليب روزير، ديفيد فردريك، باتريك ديلافيو والفارسة أدلين هيكارت، عبروا خلاله عن سعادتهم بلقب البطولة كإنجاز مهم في مسيرة الفريق الحاصل على ذهبية أولمبياد ريو 2016، وقال مشرف الفريق: إن اهتمامه في المرحلة المقبلة موجه نحو مشاركة الفريق في نهائي كأس العالم بأميركا، ومواصلة رحلة مشاركتهم في عدد من البطولات الأوروبية في بلجيكا ودبلن ألمانيا، وغيرها.

وأثنى فرسان الفريق على حسن تنظيم البطولة. يذكر أن فارس الفريق الفرنسي ديفيد فردريك مقيم بالإمارات وحقق العديد من النتائج بخيول القفز من إسطبلات الأصايل، والجواد «إكوادور» الذي شارك به ضمن الفريق، والفارسة الوحيدة بالفريق الفرنسي مادلين هيكارت حققت الجائزة الكبرى في بطولة الشراع الدولية فئة الأربع نجوم يناير الماضي بميدان منتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي.

وأسفرت النتائج النهائية لبطولة كأس الأمم عن تأهل فريق الإمارات وشقيقه القطري للمشاركة في نهائي كأس الأمم في برشلونة سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن حققا أفضل النتائج على مستوى فرق الدول العربية المشاركة في البطولة، ويتكوّن فريق الإمارات من الفرسان الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي على الجواد «سيلشن»، محمد غانم الهاجري بصحبة الجواد «بور لو بوساج»، عبد الله حميد المهيري والفرس «شا شا شا 7» وعبد الله محمد المري بالفرس «سما دبي»، ومثل الفريق القطري الشيخ علي آل ثاني بالجواد «فيرست ديفشن»، وحمد العطية بالجواد «أباغينو 2»، خالد العمادي والفرس «تاميرا» والفارس فالح العجمي بصحبة الجواد «آرمسترونج فا دو كابل».