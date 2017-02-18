صراع روسي أوروبي على صدارة موردي القمح في العالم

موسكو، باريس (رويترز)

قال محللون إنه من المتوقع أن تعود روسيا والاتحاد الأوروبي إلى التنافس بقوة على صدارة قائمة موردي القمح في العالم خلال موسم التسويق الجديد 2017-2018 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل في ضوء الآفاق المشرقة لمحاصيلهما حتى الآن.

وبالنسبة للمستهلكين العالميين وخصوصاً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن هذه المنافسة المحتدمة بجانب مبيعات قوية من أستراليا قد تعني انخفاض الأسعار.

وحصدت روسيا محصولاً قياسياً من القمح في 2016 وتتنافس مع الولايات المتحدة على المركز الأول بين كبار مصدري القمح في العالم في الموسم الحالي 2016-2017. أما إمدادات الاتحاد الأوروبي فهي ضعيفة هذا الموسم بسبب قلة المحصول في فرنسا.

وذكر المحللون أن آفاق محصول روسيا في 2017 تبدو جيدة وستعزز مخزونات القمح القياسية صادرات البلاد في الموسم القادم. ويُتوقع أن يرتفع مخزون روسيا من القمح إلى مثلي مستواه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي يتراوح بين 12 مليوناً و13 مليون طن بحلول يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يتعافى محصول الاتحاد الأوروبي في الموسم القادم وتتوقع شركة ستراتيجي جرينز الفرنسية للخدمات الاستشارية حالياً أن تصل صادرات القمح الروسية إلى 29.6 مليون طن في 2017-2018، بينما سيصدر الاتحاد الأوروبي 28.6 مليون طن.