تكريم 39 مؤسسة حاصلة على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 39 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال حفلٍ نظمته مؤخراً في مقرها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 258 منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث حصل عليها للمرة الأولى «مجموعة تيكوم» و«خدمات النقل المدرسي» و«هيئة الطرق والمواصلات» و«بلو BLUE»، في حين حصلت شركة «أبيلا وشركاه» و«بنك الاتحاد الوطني» و«إن إم سي ترايدينغ» و«مجموعة ميراك» و«المستشفى الدولي الحديث» و«كوربرت بزنس سرفسز» و«أملاك للتمويل»، على العلامة للمرة الثانية.

وحصلت كل من «سامتيك الشرق الأوسط» و«كويك ريجستريشن» و«إتقان العالمية» «إمباور» و«شيكاغو للصيانة والبناء» و«تشيب الشرق الأوسط» و«بوند انتيريرز» و«بيتا لتكنولوجيا المعلومات» و«الفطيم كاريليون» على العلامة للمرة الثالثة، في حين حصل كل من «مستشفى زليخا» و«فيوليا» و«باراماونت كومبيوتر سيستمز» و«ماب لإدارة المرافق» و«كيموها انتربرينرز» و«إنفو فورت» و«مجموعة شلهوب» و«الرستماني بيجل»، على العلامة للمرة الرابعة.

وحصلت كذلك كل من «الإمارات للصرافة» و«سامرتاون انتيريرز» و«بنك أبوظبي الوطني» و«ماجد الفطيم العقارية» و«إيمريل للخدمات» و«مواصلات الإمارات» و«دوكاب» على العلامة للمرة الخامسة، في حين حصلت «ستاندرد تشارترد» و«مجموعة القرم التجارية» و«بنك المشرق» و«إنتركويل العالمية»، على العلامة للمرة السادسة.