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الأجانب يبيعون بـ 19.6 مليون درهم

143 مليون درهم صافي مشتريات المؤسسات بالأسواق المحلية
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تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017

الاتحاد (أبوظبي)

بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 19.6 مليون درهم محصلة (بيع)، توزعت على 57.9 مليون درهم في سوق دبي المالي كمحصلة (بيع)، و38.3 مليون درهم كمحصلة (شراء) في أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع (شراء) بنحو 143.8 مليون درهم، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 20.9 مليون درهم، ونحو 122.8 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب غير العرب قاموا بشراء 74.9 مليون سهم بقيمة 291.3 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين باعوا 116.2 مليون سهم بقيمة 286 مليون درهم، حيث بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي 323.2 مليون درهم، وبلغت حصتهم 21.4% من قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذوا على نسبة 11% من كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الخليجيين (بيع) بنحو 8.8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 64.8 مليون دهم ومبيعات بقيمة 58.6 مليون درهم، فيما بلغ صافي تداولات المستثمرين المواطنين نحو 38.3 مليون درهم محصلة (بيع) من مشتريات بقيمة 782.1 مليون درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 820.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 57.9 مليون درهم كمحصلة (بيع)، حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.630 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم 1.688 مليار درهم خلال الأسبوع. ... المزيد
     
 

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