اليابان تتجه لإنشاء سوق للغاز الطبيعي المُسال

ترجمة: حسونة الطيب

أعلنت اليابان خلال قمة السبع التي عقدت العام الماضي، عن رؤيتها لإنشاء سوق للغاز الطبيعي المُسال، لتلبية الطلب المتصاعد للطاقة. وتمثل أسواق الموارد الطبيعية، قاعدة يعتمد عليها تطوير التجارة والاقتصاد. إلا أن ما يغيب عن أذهان الناس، هو الرابط القوي بين أسواق الموارد الطبيعية وأسواق العملات.

واستقبلت اليابان، أول شحنة غاز طبيعي مُسال عام 1969، عبر شركتي طوكيو للكهرباء وشركة طوكيو للغاز. وبدأت السوق منذ ذلك الوقت، تسجل نمواً مستمراً، مع توفر التمويل لمشروعات الغاز الطبيعي المُسال الكبيرة. رغم ذلك، تعتبر سوق الغاز الطبيعي المُسال صغيرة ومشتتة، مقارنة مع سوق النفط الخام. ويتطلب المزيد من التطوير لهذه السوق، توافر سوق فورية، بجانب إمكانية التغلب على 3 متطلبات للاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

من بين هذه المتطلبات، زيادة السعة التخزينية. ويساعد تخزين النفط الخام في ضبط الإمداد، العامل الذي يعتبر ضرورياً للسوق الفورية. وبالمثل، ينبغي بناء مزيد من مستودعات تخزين الغاز المُسال، لتكون الإمدادات قادرة على مجابهة التغييرات التي تطرأ على الأسعار. ودائماً ما يؤخذ في الاعتبار، صعوبة تخزين الغاز الطبيعي المُسال، نظراً للمتطلبات التي ينبغي توافرها في حالة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ومع ذلك، مثل ما هو الحال في خام النفط، فإن تخزين الغاز الطبيعي يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية عندما يتم توجيه الاستثمارات لإنشاء البنية التحتية الملائمة.

ويتمثل المطلب الثاني في ضرورة مقدرة المنتجين والموردين، على التجارة في الغاز الطبيعي المُسال. وينبغي إلغاء الشروط التي تحدد الوجهات التي ينقل إليها الغاز، أو على الأقل تخفيفها وجعلها أكثر مرونة. كما ينبغي أيضاً، توسيع البنية التحتية للمواصلات لتسمح بالتغيير الذي يطال الطلب.