أسواق الذهب.. «الشابات» ينعشن المبيعات والتجار يبتكرون التصاميم

ريم البريكي (أبوظبي)

التصاميم الذهبية الغريبة وغير التقليدية باتت عاملاً جديداً في جذب أنظار المتسوقين لشراء الذهب، بعد أن كان السعر هو العامل الأهم في تنشيط سوق الذهب، فالدافع الجديد يكمن في ثقافة اقتناء الذهب بشكل أوسع لدى فئة الفتيات والشابات الصغيرات «15 إلى 22 عاما»، الراغبات في مواكبة تفاصيل الموضة، ولدى مشتري الهدايا الراغبين في تقديم كل ما هو ثمين.

فهذه الشريحة من الشابات، أصبحت تلعب دوراً أكبر في تحديد اتجاه السوق وخيارات التجار عند طرح التصاميم من المشغولات الذهبية، وبدأت تلعب دوراً أكبر في انتعاش السوق حتى في فترات الركود الناتجة عن ارتفاع أسعار المعدن البراق.

وفي الجانب المقابل، باتت العديد من محال بيع المجوهرات تتسابق في طرح الطرازات الحديثة ذات التصاميم المبتكرة وغير المألوفة، بهدف تنشيط حركة المبيعات في مواسم ارتفاع وانخفاض الأسعار على حد سواء، مستهدفة بذلك تلبية رغبة فئة مهمة من الجيل الجديد، والباحثات عن «الموضة» في تصاميم الذهب، بطرح مشغولات ذهبية مشابهة لتصاميم الإكسسوارات، والقلائد والخواتم المميزة.

يقول محسن محمود مدير فرع مجوهرات الرميزان بأحد المراكز التجارية: إن الموديلات الحديثة والتصاميم النادرة أصبحت تساهم في دفع المبيعات وزيادتها، خصوصاً مع تزايد مشتريات فئة الشابات من الفتيات، ومن هذا المنطلق تعمل محال بيع الذهب على طرح الموديلات الحديثة والمميزة خلال مواسم متفرقة طوال العام، حرصا على تنشيط حركة البيع، ولمعرفتها الدقيقة باهتمام العملاء بالبحث عما هو جديد ومتفرد من موديلات الأطقم، مشيرا أنه في بداية كل عام يتم طرح أول تلك الموديلات وتستمر العملية لفترات يتم تحديدها بحسب سياسة المحلات وتقديراتها.