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مارك زاكربرغ يريد جمع البشرية في مجتمع عالمي
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

نشر مارك زاكربرغ رئيس «فيسبوك» وأبرز مؤسسيها بياناً مناهضاً للانعزالية ومؤيداً للعولمة أكد فيه ضرورة «جمع البشرية»، موضحاً كيف تنوي شبكة التواصل الاجتماعي المساهمة في هذا المجهود.

وتجاهر «فيسبوك» منذ سنوات بمهمتها القاضية بإقامة «تواصل بين الناس» و«تشكيل مجتمع عالمي».

وأشار مارك زاكربرغ في هذه الرسالة الطويلة، التي نشرها على صفحته في «فيسبوك»، إلى أنه «عندما بدأنا، لم تكن الفكرة مثيرة للجدل، لكن حول العالم اليوم أشخاص همشتهم العولمة وحركات تطالب بالانسحاب من العلاقات الدولية».

وحرص على التشديد على أنه بالنسبة له «أكبر الفرص المتاحة اليوم هي عالمية، مثل تعزيز الازدهار والحرية والترويج للسلام وفهم الآخر وانتشال الناس من دوامة الفقر وتسريع تقدم العلوم. وكبرى مشاكلنا هي بحاجة أيضاً إلى حلول عالمية، مثل وضع حد للإرهاب ومكافحة التغير المناخي وتجنب انتشار الأوبئة».

وأضاف قائلاً «يتطلب التقدم الآن أن تجمع البشرية شملها، ليس في مدن أو أمم فحسب بل على شكل مجتمع عالمي».

وشرح المليونير الشاب، في رسالته الطويلة المؤلفة من أكثر من 6 آلاف كلمة، أن الشبكة التي تضم 1,86 مليار مستخدم تسعى إلى المساهمة في «تطوير البنى التحتية الاجتماعية لتمنح الناس القدرة على تشكيل» مجتمع عالمي من هذا النوع مع أدوات تسمح بالاطلاع على المعلومات وتقديم المساعدة في الأزمات والالتزام بواجبات مدنية. ... المزيد
     
 

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