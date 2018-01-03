الدولار يعاود الانخفاض مع استمرار ارتفاع اليورو

لندن (رويترز)

انخفض الدولار، أمس، بعد تعافيه قليلاً ب24 ساعة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ لم يخف الضغط عن العملة المتعثرة رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية ونشر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية، مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر، حيث دفع التفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو العملة الأوروبية الموحدة لتجاوز 1.20 دولار لأول مرة خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وحصلت العملة الأميركية على بعض الدعم أمس الأربعاء حيث تعافت بعد صدور بيانات قوية لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء. واكتسب الدولار المزيد من الدعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أكد أن البنك المركزي ما زال متجها لرفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام الحالي.

ونزلت عملت بتكوين بنحو خمسة بالمئة في بورصة بتستامب إلى نحو 14430 دولارا لتفقد أكثر من ربع قيمتها منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر.