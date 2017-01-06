ألمانيا تصنف 548 شخصاً كـ «إرهابيين محتملين»

برلين (د ب أ)

صنفت السلطات الأمنية في ألمانيا حتى 30 ديسمبر الماضي 548 شخصاً من المسلمين المتشددين ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يعرضوا البلاد للخطر ويطلق عليهم «إرهابيين محتملين». وترجح الشرطة والاستخبارات أن هؤلاء قادرون على ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، هناك ما يزيد على 80 شخصاً منهم محتجزون حالياً. فضلاً عن ذلك، هناك أيضاً نحو 360 «شخصاً ذوي صلة» في محيط الإرهابيين المحتملين ومستعدون لتقديم المساعدة أو الدعم من الناحية اللوجستية في ارتكاب أي جريمة بدافع سياسي.