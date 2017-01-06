  • الجمعة 08 ربيع الآخر 1438هـ - 06 يناير 2017م

ألمانيا تصنف 548 شخصاً كـ «إرهابيين محتملين»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

برلين (د ب أ)

صنفت السلطات الأمنية في ألمانيا حتى 30 ديسمبر الماضي 548 شخصاً من المسلمين المتشددين ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يعرضوا البلاد للخطر ويطلق عليهم «إرهابيين محتملين». وترجح الشرطة والاستخبارات أن هؤلاء قادرون على ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، هناك ما يزيد على 80 شخصاً منهم محتجزون حالياً. فضلاً عن ذلك، هناك أيضاً نحو 360 «شخصاً ذوي صلة» في محيط الإرهابيين المحتملين ومستعدون لتقديم المساعدة أو الدعم من الناحية اللوجستية في ارتكاب أي جريمة بدافع سياسي.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا