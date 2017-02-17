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سعود القاسمي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان جمعة الكعبي بمسجد القور في رأس الخيمة

محمد بن زايد: يد الغدر والإرهاب لن تنال من نهـجنا وواجبنا الإنساني لنشر الخير والسلام
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

السيد حسن ووام (أبوظبي، وادي القور)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقب وصول جثمان سفير الإنسانية إلى أرض الوطن «الإمارات فقدت أبناً مخلصاً من أبنائها الأوفياء، رحم الله جمعة الكعبي وشهداء الوطن».

وأضاف سموه في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، «جسد شهيد الإنسانية الكعبي ورفاقه برحيلهم أسمى صور البذل والإخلاص، وستبقى تضحياتهم وأعمالهم الجليلة شاهداً على حجم العطاء ومصدر فخر لنا».

وأكد سموه أن «يد الغدر والإرهاب لن تنال من نهجنا وواجبنا الإنساني تجاه نشر الخير والسلام».

إلى ذلك أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عصر أمس، في مسجد القور بمنطقة وادي القور جنوب رأس الخيمة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن والإنسانية جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي استشهد إثر الجروح التي كان قد أصيب بها نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من السفراء والقناصل بالدولة والمسؤولين وأبناء القبائل وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين. ... المزيد
     
 

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