مقتل زعيم مجموعة إرهابية في الفلبين

مانيلا (أ ف ب)

قتلت قوات الأمن الفلبينية أمس، زعيم مجموعة إرهابية مسلحة نفذت هجمات ضد مدنيين، وبايعت تنظيم «داعش». وأعلنت الشرطة في بيان، أن محمد جعفر مجيد مؤسس وزعيم حركة تمسي نفسها (أنصار الخلافة) قتل بعيد منتصف الليل في منتجع سياحي في جزيرة مينداناو، بينما أُوقف ثلاثة من أتباعه.

وهذه الحركة واحدة من تنظيمات مسلحة عدة تنشط في مينداناو في جنوب الأرخبيل حيث يقيم عدد كبير من المسلمين، وحيث أوقع تمرد مستمر منذ عقود أكثر من 120 ألف قتيل.

وقال قائد شرطة المنطقة سيدريك تراين «كان مطلوباً في إطار اعتداءات بقنابل يدوية الصنع نفذت خلال احتفالات في القرى». وتابع تراين «يرفعون راية تنظيم «داعش» على قواعدهم، يريدون أن يعترف بهم التنظيم».

وكان الجيش قتل ثمانية من عناصر الحركة في تبادل لإطلاق النار في نوفمبر 2015 في باليمبانج مسقط رأس مجيد.