«سوق أبوظبي»: موافقة «المركزي» شرط للتوزيعات

أبوظبي (الاتحاد)

دعا سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة إلى الالتزام بتزويده بموافقة المصرف المركزي على التوزيعات، بحسب تعميم نشر أمس على موقع السوق.

كما دعا السوق الشركات إلى تزويده بدعوة اجتماع الجمعية العمومية بمجرد الانتهاء من الموافقات الرسمية مرفق بها موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الإفصاح الإلكتروني، نظراً لبدء انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية.

وأشار السوق في التعميم إلى أنه يتوجب على الشركة الإفصاح مباشرة للسوق عن قرارات الجمعية العمومية إلكترونياً مرفق بتقرير الجمعية العمومية موقعاً ومختوماً في نفس اليوم، أو قبل جلسة التداول التالية، وذلك من خلال الإفصاح الإلكتروني E-SERVICE الخاص بالجمعيات العمومية، وإجراءات الشركات من خلال آلية الإفصاح الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.

وبين أنه يجب إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد كاملة مع مناصبهم، كما نشر السوق التعميم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة.