الاقتصاد الياباني يدخل مرحلة النمو القوي

أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الياباني بدأ مرحلة النمو القوي بعد النتائج النوعية التي حققتها القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية عام 2017، والتي جاءت الأعلى منذ عام 2000، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الين الياباني الذي يشهد مرحلة تصاعدية لافتة، حيث يتوقع أن يرتفع إلى حدود 100 ين أمام الدولار مع التركيز على منطقة البيع عند 112.77 وإيقاف عند 115 يناً.
ويتوقع أيضاً أن يتفوق الين على باقي العملات الرئيسية، ومن أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد الياباني عام 2017 والتي تؤدي إلى هذا التغيير الإيجابي في مسار الين، هو النمو اللافت في الصادرات التي قفزت فوق مستويات 10% والإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بشكل لافت فوق مستويات 1.7%، وارتفع مؤشر تانكان الصناعي وهو من أهم المؤشرات التي تقيس أداء الاقتصاد الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والارتفاع المفاجئ لمعدلات التضخم في الربع الأخير من العام، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها، وهبوط مؤشر الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أهم مؤشر للتضخم من 3% إلى 0.7%، كما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي من -1.6% إلى 4.5%، وقفز معدل تصنيع السيارات من -0.5% إلى 8.8%.
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