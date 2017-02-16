زهير حسيب.. 11 لوحة تعكس ألواناً من العشق

رانيا حسن (دبي)

افتتح مساء أمس الأول معرض الفنان السوري زهير حسيب، المقام تحت عنوان (عشق) بفندق ميرديان الميناء السياحي، بحضور نخبة من المهتمين بالحركة التشكيلية، ويجوب بنا الفنان داخل أروقة عالمه الخاص الذي شيده بعناية بالغة، طارحاً موضوعاته بجرأة فريدة عبر التركيز على كثافة العناصر المسرودة، واستخدامه لتكنيك فني واضح في لوحاته يجعلنا نبحر معه داخل عالم مليء بالتأملات والانفعالات الحسية والذاتية، التي يضعنا أمامها بسلاسة بعيدة عن الافتعال، معتمداً على اتجاهاته الفنية ومكوناته المتعددة الواضحة على إيقاعات الخطوط والألوان، داخل أعماله المفعمة بالرموز والشخوص وتحويلها إلى مشاهد بصرية غنية وممزوجة بلغة العشق والأمل.

بقول زهير حسيب: «أوجه نداء للسلام الداخلي في الإنسان المتواجد داخل واقعنا المؤلم لكي نتعرف على ألوان من العشق والقصائد الرومانسية التي تغذي البصر وتنعش القلب».

ويضيف: «من خلال مجموعة لوحاتي التي تبلغ 11 لوحة، أنادي بالحب بكل صوره، وهي دعوة مني لكي نسبح في نهر العشق من خلال أعمال تظهر فيها تجليات الأنثى، وتشعل شرارة لإضاءة الجزء الظلامي من عقل الإنسان».

ويتابع حسيب:»أستمد رموزي وعناصري الفنية من ذاكرتي التي تحمل الضوء الأول في طفولتي التي تغذت على تراث الأجداد التي أعبر عنها بروح العصر».