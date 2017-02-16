«استشراف المستقبل» محاضرة بمجلس خليفة بن محمد بن خالد

العين (الاتحاد)

ضمن اللقاءات الفكرية والثقافية التي يستضيفها مجلس الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بأبوظبي، استضاف المجلس يوم الثلاثاء الماضي الدكتور حمد الدرمكي، الخبير في التطوير الاستراتيجي، الذي ألقى محاضرة بعنوان (استشراف المستقبل) ركز خلالها على مجموعة من المحاور المهمة، استهلها بالحديث عن تاريخ الاستشراف وبداياته ومفهوم استشراف المستقبل.

شهد المحاضرة، الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

استعرض الدرمكي في سياق حديثه أدوات الاستشراف، لافتاً إلى أنها تتضمن التخطيط، السيناريوهات وتقنية (دلفي)، التي تعد من أهم تقنيات استشراف المستقبل، وتعتمد على التنبؤ المنهجي والتفاعلي، من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين وكذلك (دولاب المستقبل).

كما استعرض مجموعة من النماذج التي تم فيها استشراف مستقبل دولة الإمارات، ومنها الدراسات التي قامت بها الشركات العالمية لاستشراف مستقبل الدولة، وتوجهت على أثرها تلك الشركات للاستثمار وفتح مقار لها في الإمارات، وكذلك دور الدراسات الاستشرافية في إعداد الإمارات لما بعد آخر برميل نفط، وتحولها إلى أنماط اقتصادية مختلفة تحافظ على المكتسبات التنموية والحضارية التي تحققت للدولة على مدار السنوات الماضية.

واختتمت المحاضرة بحوار مفتوح حول مستقبل دولة الإمارات، في ظل تلك التوجهات الإنمائية والتطورية المجتمعية والاقتصادية والمعرفية.