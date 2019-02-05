يمكن أن نخلق فرحنا

لا شك أن الإمارات عاشت بهجتها، وخلقت فرحتها، وأهدتها لكثير من البلدان والشعوب خلال هذا الشهر بأشياء كثيرة، لعل من بينها أجواء بطولة كأس آسيا، وفتحها الصدور قبل الأبواب للأشقاء والأصدقاء من أجل التنافس الرياضي الشريف، وإمتاع الناس بلعبة ستظل هي الأقرب لقلوبهم، ومصدر فخر لانتصاراتهم، لقد عاش الكثير معنا هذه البطولة حضوراً حيّاً هنا أو متابعة من خلال وسائل الإعلام هناك. كانت غاية البطولة إفشاء روح الود ومد بساط التسامح، وجعل ذلك المربع الأخضر موطئ قدم للجميع، لا يضر البطولة تصرفات فردية، وحوادث شخصية، فقد كانت الإمارات حريصة على أن تظهر البطولة في أرقى مستوياتها، وقد كانت.

وجاءت زيارة قداسة البابا، وشيخ الأزهر الشريف لأرض الإمارات لتشرف بمثل هذا اللقاء، ولتجعله تتويجاً لاحتفائها بعام التسامح، وعام زايد الذي يمثل قمة التسامح، ومعنى الأخوة والإخاء، والداعي لغرس بذوره في الناس والأوطان، ولترفد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية ببعد وزخم وحضور إعلامي بمثل هذا التشريف المبارك لقطبي حوار الأديان، وزارعي المحبة، ونبذ الشقاق، وإضفاء روح التسامح في شتى تعاملات الحياة بين الناس، لا تفرقهم عقيدة، ولا ملة، ولا دين، بل تجمعهم الحياة بأطيافها وشتى ألوانها، ويظلهم التسامح كأسمى القيم الحضارية والإنسانية.

وكلمة التسامح صاغها قبل عشر سنوات الفنان والمثّال الفرنسي، «غاي فيرير» بحروف وتشكيل لاتيني جميل، واستقرت في شارع «الملك عبدالله بن عبدالعزيز» في مكان يراه القاصي والداني، هي رؤية من بعيد، لأنه يصعب التوقف عنده باستمرار، والتصوير بجانبه للأفواج السياحية، وقد ناديت منذ نصبه عام 2008 بأن تعمل له حديقة مصغرة، وتحف به الأشجار ليستظل بها الناس، وتتوسطها المقاعد الخشبية لمن يتوقف أو يستريح أو حتى يبدع أو يقرأ، أو للذين يرغبون في التقاط صورهم التذكارية مع تلك التحفة الفنية أو ذكرى عن المكان، هذا المعلم الذي سيصبح مع الزمن رمزاً جميلاً نعتز به، ومعلماً سياحياً يقصده زوار العاصمة، غير أن بعض الأمور قد تشق على من يود زيارته، وهو في مكانه الحالي، لعدة اعتبارات، وبرأيي من يحب عاصمته، ويفرح بما يميزها، يعمل على أن يعاد نصبه في حديقة عامة رئيسة، مثل الحديقة التي كان فيها ذاك المدفع «العود» زمان، والمدخن والدلة، أو يكون مقابل المجمع الثقافي، أو يحتل مساحة فيه بينه وبين قصر الحصن، فالدول تغير أحياناً أماكن معالمها كلما ضاقت المدينة أو وجدت ساحة جديدة وملائمة فيها، فلا تجعلوا نصب التسامح منسياً ووحيداً في عام التسامح!