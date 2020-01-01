أهلاً.. 2020

تسطع فجر اليوم أولى خيوط عام جديد، نستقبله بكل الحب والتفاؤل والإيجابية والثقة في وطن التفاؤل والإيجابية والطموح، وطن لا يحلم بالمستقبل، بل يصنع المستقبل ويجعله حاضراً ملموساً.

عام طوى أوراقه ورحل، ولكنه على أرض إمارات الخير والوفاء والعطاء، بلاد «زايد الخير»، كان عاماً حافلاً بالمنجزات والمكتسبات على كل الصُّعد والميادين والمجالات، فعلى امتداد أيام العام ظلت الإمارات قبلة لعشرات القادة والمسؤولين من شتى البلدان الشقيقة والصديقة، إلى جانب الزيارات الرسيمة لقادتنا، حفظهم الله، بما يجسد المكانة الرفيعة للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية.

عام رحل حاملاً بصمات إماراتية مميزة، تكرس قيماً عظيمة لصالح خير البشرية، خاصة وأن قيادة الإمارات خصصته عاماً للتسامح حمل في طياته العديد من المبادرات ذات الروح الإماراتية، شهد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكذلك إعلان حلف الفضول الجديد ليكونا بمثابة خريطة طريق للمجتمعات لإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ودحر قوى الظلام والتطرف والإرهاب.

كان عاماً إماراتياً بامتياز شهد قطاف استحقاقات لعهد التمكين الزاهر بتخصيص نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة مع الانتخابات للترشح لعضوية المجلس التي جرت أكتوبر الماضي مع ارتفاع غير مسبوق في أعضاء الهيئات الانتخابية.

كان عام «حلم زايد» بوصول أول رائد فضاء إماراتي وعربي للمحطة الفضائية الدولية، وعام الاكتشافات النفطية واعتماد آلية تسعير «خام مربان» الجديدة، عام «جواز العقد» الذي توج جواز السفر الإماراتي كأقوى جوازات السفر في العالم، وعام إعلان الإمارات وللعام السادس على التوالي كأكبر دولة مانحة للمساعدات سنداً للشقيق والصديق.

نودع عام منجزات ومكتسبات توالت وأثرت ملحمة البذل والعطاء الإماراتي، لنستقبل اليوم عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بكل ثقة واطمئنان، لانطلاقة المستقبل، وبلادنا تستضيف حدثاً عالمياً ضخماً يتمثل في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، بما يعني استضافة هذا الحدث لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يحمل أبعاداً أكثر عمقاً لاحتفالية اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تمضي بثقة واقتدار وابتكار نحو مئويتها 2071 راسخة الجذور شامخة.

كل عام ووطن السعادة، إمارات العز والخير بخير بقيادة خليفة وإخوانه، حفظهم الله.