لقاء البابا على أرض التسامح

يقول روسو، لو انطلقت الإنسانية، من حلم القلب، لما احتاجت إلى كل هذه النزعات الطائفية. القلب يدعوك إلى الانفتاح على العالم، والعقل يأخذك إلى الانغلاق والتمايز والتحيز، لأنه يريدك أن تكون في غرفة الأنا، ضد فناء الـ«نحن» الواسع.

لقد فهمت القيادة في الإمارات، ما هي الضرورة المثلى للانسجام بين الديانات، كون هذه الديانات، جاءت من وحي رسالات سماوية، منطلقها واحد، ألا وهو الله الواحد الأحد، رب العالمين، وخالق الكائنات ورافع السماوات، وباسط الأرض.

الأديان جميعاً تدعو إلى وحدة الهدف، وسمو الفكر الإنساني، عن كل ترهات الأفكار الوضعية، وتمظهرات الأخلاق المصطنعة.

تأتي زيارة البابا فرنسيس، انسجاماً مع تطلعات قيادتنا، وطموحاتها إلى تأسيس عالم يخلو من النزعات الفردية، والأنفاس الطائفية المسمومة، وهرطقة أصحاب السير في الطرقات المتعرجة، والشعاب الشائكة، والتي جرت الويلات، والثبور على شعوب العالم. كما أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية يفتح نافذة باتجاه عالم واحد، يزهر بأحلام السلام، والوئام، والانسجام، ويقطع الطريق أمام كل من تدفعه، نوازع الشر، لدق أسافين الحروب، وإشعال نيران الكراهية، في القلوب، وبث دخان العداء السافر بين أتباع الديانات السماوية الكبرى، وهي الديانات التي نزلت على البشر، لكف الأذى عن الخلائق، وجمع شمل الشعوب، تحت راية من أجل حياة سعيدة ، لابد من نثر ورد الحب، لتنعم أشجار الأمنيات، برقراق الأنهار الصافية.

هذه الزيارة، لاقت مآلها الطيب على أرض الإمارات، أرض زايد الخير، وأنجاله الأوفياء، وشعبه النبيل. إرث مديد تمتعت به الإمارات، وهي ترنو إلى العالم، كونه أسرة واحدة، وعلى أفراده، تقع مسؤولية الحفاظ على مكتسبات هذا المكون الإنساني، وردع كل من تسول له نفسه اقتحام الجدران، وانتهاك حرمة الحياة الأليفة.

هذه سجية الإمارات، المبنية، على أن الأحلام الزاهية، لا تترعرع إلا في المناطق المزروعة بنقاء السريرة، وصفاء الطوية.

هذه هي أخلاق العشاق، الذين ينتمون إلى عذرية العلاقة ما بين الإنسان، وأخيه الإنسان، والذين يكتبون قصيدة الحياة، من حبر القلوب المخلصة، لدينهم، الصادقة مع الآخر، من دون ريبة أو راجف مخيف.