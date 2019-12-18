«صوّت الآن»

دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الجمهور من مواطنين ومقيمين وكل محب خارج الدولة للمشاركة في التصويت لاختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات يحمل معاني سامية سمو روح تميز «بلاد زايد الخير» وهو الحرص على العمل الجماعي وروح التشاور والاستماع لكل الآراء.

وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة، والجميع جزء من قصة نجاحنا».

قصة نجاح ملهمة لوطن يُعد منارة ساطعة في الإنجاز والريادة، أكد تفردها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلا«إن بلادنا بمسيرتها الحضارية والإنسانية أصبحت أنموذجاً في الإرادة والعمل والريادة»، وبالتالي فإن«التصويت يتزامن مع مرحلة نوعية جديدة في مسيرة التنمية الإماراتية».

التصويت سيكون على واحد من الشعارات الثلاثة التي تمخضت عن جهد «الملهمين ال49» وهم نخبة من الأدباء والفنانين والشعراء والمصممين الإماراتيين والمبدعين من إمارات الدولة كافة.

ثلاثة شعارات نأمل باختيار أحدها أن يكون بالفعل الهوية الإعلامية المرئية الإماراتية التي ستقدم للعالم قصة بلاد زايد الخير، عبر المشروع الوطني الذي يعبر عن تميزنا وتفردنا.

الشعارات الثلاثة هي، الإمارات بخط عربي«استخدم فيه» خط انسيابي يعبر عن الهوية المتفردة والتلاحم والتواصل والوحدة، وتصميم «النخلة» بما تجسد من عطاء بلا حدود، وأخيراً تصميم «الخطوط السبعة» بما تمثل ألوانها من حيوية وتنوع البشر الذين يقيمون على أرض وطن شامخ بأبنائه وإنجازاته عطاءاته وتفرد وريادة قيادته، وبما يعبر عن طموحات لا حدود لها تلامس الجوزاء، ويحمل التصميم سبعة أعمدة للبيت «المتوحد» تمثل سبع إمارات انصهرت في كيان واحد يمثل أنجح التحارب الملهمة في عالمنا العربي، وقد أصبحت اليوم مركزاً للإبداع والابتكار والأعمال.

ومنذ فتح المجال للمشاركة سارع الكثيرون ممن يعتبرون المهمة واجباً وطنياً في المقام الأول للتسجيل والتصويت الذي يحمل في طياته كل التقدير والامتنان لقيادتنا الرشيدة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة التي تحمل روح الإمارات في العطاء والتقدير والتكريم، وهي تعلن عن غرس شجرة مقابل كل صوت، لتنتشر ملايين الأشجار في مختلف المناطق، فلا تنس أن «تصوت الآن».