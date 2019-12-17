إغواء حواء الدامي

أذهلني ما قاله مرة قبل مدة «جون بول لابورد»، رئيس المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، حين أقرّ بأن ثلاثين في المئة من المحاربين في صفوف «داعش» من النساء، وأن هناك أكثر من خمسمئة وخمسين امرأة أوروبية هاجرن من أجل الجهاد المزعوم، وتلبية لرغبات المجاهدين في زواج «الجهاد»، تلك البدعة التي تُشرعن الزنا، بالإضافة إلى الفتيات الصغيرات المغرر بهن بفعل الترغيب والترهيب، والعبث بما يتخيلن من الماورائيات، وهنّ المستغلات أبشع استغلال، من زفاف دامٍ لزعماء الجهاد الذين يعشقون إراقة الدم، دم البكارة أو دم رقاب عباد الله، ليضفوا عليه قداسة المشروع الذي ينتهجون أو فرحة المقاتلين الدموية، المقبلين على الحور العين قبل أي عملية، لكي يتذوقوا حور الدنيا، قبل حور الجنة، وكثيرات من تلك الفتيات يجبرن على أن يصبحن في صفوف التنظيم أو خدمة «خلافة الدولة الإسلامية» مقاتلات أو صابرات أو مسليات أو حاضنات لأشبال مجاهدين، سبايا لا متعففات.

ترى ما السبب الذي يجعل المرأة تقبل الانضمام إلى العنف المسلح؟ نتحدث عن الراغبات، وليس المجبرات، تلك ظاهرة ليست بغريبة، ولا هي فريدة عند نون النسوة، فقد انخرطن في منظمات وتنظيمات عديدة، كانت تعد إرهابية من جهة، ومن جهة أخرى تعد ضمن قوى التحرر الوطني، ومناصرة القضايا الإنسانية، ونشدان التحرر الأممي، مثل: منظمة «بدرماينهوف» ومنظمة «الكف الأسود»، ومنظمة «الألوية الحمراء»، وغيرها من المنظمات في أميركا اللاتينية، واليابان، وفيتنام والعالم العربي، حينما انخرطن في العمل الفدائي المسلح، وفي تنفيذ العمليات العسكرية الانتحارية في مناطق مختلفة، مناصرة للقضايا الوطنية النضالية.

وأتذكر كتاباً جميلاً، اسمه «النساء يطلقن الرصاص أولاً» يأخذ هذا الجانب المختلف في المرأة، وجرأتها، وعدم ترددها في إطلاق النار أولاً، وفي إصابات قاتلة، لا كما يختار الرجل بعض الأماكن في الجسد، حسب المراد من الشخص المطلوب أن يبقى حياً أو تدفن أسراره معه، المرأة هنا، غير الرجل، مثل الأسد واللبؤة، المرأة عنيفة، وتظهر هذا العنف، مثلما هي اللبؤة في شراستها، نعود للسؤال: هل العنف مكون خفي في جانب من شخصية الأنثى، مثلما الرجل؟ هل ثمة دوافع أخرى تدفع المرأة إلى أن تتخلى عن أنوثتها، وطبيعتها الرحيمة، لتنتقل إلى الجانب الآخر من النهر، متخليّة عن الجنة تحت قدميها، مرابطة، ومحرضة، ولا تتوانى في أن تكون قاتلة.

في قصص التاريخ كانت المرأة غير بعيدة عن العنف، لكنها كانت تختار الطرق الناعمة، والمغلفة بالمكيدة، وتحت جنح الظلام، كأن تدس السم في الدسم أو تحرض كبير الخدم للتخلص من ابن الضرة بالمكيدة والفضيحة أو الإقصاء الجسدي!

اليوم، ورغم أنها مهانة عند «الدواعش»، ودرجة دنيا لا تساوي الرجل، ومستعبدة، وتباع وتشترى، وتسبى، وتزوج بالأمر، لكنها عنصر رئيس، ومهم في تنظيمهم، وبرضاها القاتل!