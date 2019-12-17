الأمل يتجدد مع راشد

في بادرة جميلة وإيجابية وهادئة، لم تكن متوقعة اتفقت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، على انتخاب لجنة انتقالية، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وعضوية الأعضاء الذين نالوا الثقة، وشرف العمل بمعيته، وبإجماع كل الأسرة الرياضية، لتتواصل مسيرة العمل مجدداً، لإعادة كرة الإمارات إلى مسارها، لأسباب تتعلق بمنظومة الاحتراف ومخرجات الأندية، دون تحميل ذلك «الوزر» لمجموعة دون غيرها، لنكون منصفين مع أنفسنا، ومع الشارع الرياضي الذي تبادل التهم عقب الخروج المؤلم من «خليجي 24»، وضعف الأداء في التصفيات المزدوجة لـ «مونديال 2020» وكأس آسيا 2023.

وفي تغريدة للشيخ راشد بن حميد النعيمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، وتصريحه عقب الاجتماع الأول للجنة، ثمن عالياً ثقة الجمعية العمومية للاتحاد، لترؤسه اللجنة المؤقتة، في مرحلة حرجة من مسيرة الكرة الإماراتية، وإنه يعمل مع مجموعة العمل فريقاً واحداً، من أجل الارتقاء بكرة الإمارات، وبلوغها أعلى درجات النجاح، والوصول إلى العالمية بإذن الله، موجهاً الشكر إلى المجلس السابق على ما بذله من جهد، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة شعارها العمل الجماعي والإخلاص والشفافية، بتعاون الأطراف كافة، وبخطط طويلة المدى، وبأساس قوي ومتين.

ولأننا في مرحلة إعادة البناء وعودة الثقة بين أطراف اللعبة أندية وجماهير وإعلام، فإن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ولما له من خبرات إدارية ورياضية في بلدية ونادي عجمان، ونجاحاته التخطيطية لهذا المرفق الخدمي، والارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات العملاقة محلياً، ونادي عجمان الذي يشكل رقماً لا يستهان به، في مسيرة كرة الإمارات، فإنه وبإذن الله سيكون قادراً على صنع الفارق الذي ينتظره الشارع الرياضي، في تحسين صورة المنتخب خلال المرحلة القادمة، والتي نتمنى من خلالها بلوغ نهائيات البطولتين القادمتين.

والمجموعة التي حظي بالعمل معه، تتمتع بخبرات مشهودة لها في الشأن الكروي، على مستوى الأندية والاتحاد، وتستطيع العمل بتعاون المنظومة الكروية، وبدعم القيادة الرياضية لها، ممثلة في سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري للاتحاد، الذي دائماً ما يكون رأيه السديد إنقاذاً للمواقف التي يتعرض لها الاتحاد ومنتخباتنا الوطنية من هزات تقلق الشارع الرياضي، ومستقبل كرة الإمارات على المستويين القاري والدولي. كل الترحيب بالشيخ راشد بن حميد النعيمي، في رئاسته للجنة المؤقتة، والتي نتمنى مواصلته للمسيرة في المرحلة المقبلة، ومعه يتجدد الأمل في عودة كرتنا إلى صدارة المشهد.