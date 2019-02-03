«Benvenuto»

إنها «أهلاً وسهلاً» باللغة الإيطالية الأكثر تداولاً في الفاتيكان، ونقولها بكل لغات المحبة والسلام، ونحن نرحب بضيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في هذه الزيارة التاريخية الأولى من نوعها إلى منطقتنا ليشارك مع رمز ديني كبير بقامة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في «لقاء الأخوة الإنسانية» الذي تحتضنه عاصمة التسامح في مستهل عام التسامح في وطن الإنسانية، هي قمة تؤرخ لعهد جديد في العلاقات بين الأديان والحضارات والثقافات.

حرص البابا فرنسيس على زيارة الإمارات والمشاركة في اللقاء التاريخي إنما يحمل كل صور ومعاني التقدير لرسالة وسياسة بلاد «زايد الخير» التي جعلت من التسامح منهاج عمل وأسلوب حياة، وارتقت به مؤسسياً عندما أضافت لتفردها إنشاء أول وزارة في العالم للتسامح ترسيخاً لقيم رسمها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن مبكراً بقيمة التسامح كأساس لبناء استقرار وازدهار الأمم، وقد حرص البابا فرنسيس على تحية فكر ورؤى المؤسس الذي صاغ من هذه الأرض لوحة جميلة يعيش ويعمل في إطارها الملايين من البشر في تناغم وانسجام ووئام، تظللهم روح التسامح والسماحة، وذلك عندما قال قداسته «لقد صَدَقَ طَيِّبُ الذكرِ الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها، وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال»، رجال يصنعون الحاضر الجميل والغد الأجمل للأجيال، ويصوغون من الاختلاف ائتلافاً ووحدة. رؤية صنعت شعباً يعيش حاضره الزاهي وينظر بثقة لمستقبله الزاهر. شعب يستلهم قيم المؤسس الذي بلورت زيارتُه للفاتيكان في العام 1951 -أي قبل ما يزيد على ثمانية وستين عاماً- نظرتَه لأصحاب وأتباع الديانات الأخرى.

اليوم وأرض الإمارات تستضيف قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب، وجمعاً من العلماء والحكماء في رحاب لقاء تاريخي في عاصمة الأخوة الإنسانية، تضيف لبنة نوعية جديدة في جهود الأسرة الدولية لتعزيز السلام العالمي وترسيخ مبادئ الحوار الحضاري الإنساني والتصدي لأولئك الذين يريدون اختطاف كل إنساني وجميل في حياتنا بدعواتهم وممارساتهم القائمة على التعصب والكراهية وإقصاء الآخر.