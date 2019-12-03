- بعض الصداقات، مثل مصادفة الالتقاء مع سيارة تمر مسرعة، عبر طريق خال من المارة، فلا تستطيع رؤية حتى لوحتها الخلفية.- بعض الصداقات، مثل نسمة هواء باردة، تخطف من حولك، وسط طقس حراري ملتهب.

- بعض الصداقات، مثل حلم يمر على جفنيك، في ليلة مشحونة بالصور الخيالية.

- بعض الصداقات، مثل خربشة الصغار على الصفحات البيضاء، فهي غامضة، لا أكثر.- بعض الصداقات، مثل آثار حوافر حيوان غريب، على أرض رملية.

- بعض الصداقات، مثل شرارة عود كبريت تطير في لحظة توتر اليدين.

- بعض الصداقات، مثل كتاب يحمل في طياته أفكاراً لفلسفة قديمة، كتبت بلغة مغلفة، ومغلقة.- بعض الصداقات، مثلما تلتقي بشخص لا تعرفه عند مصعد أحد المحال التجارية الكبرى، تنظران إلى

بعض كما البعض، نظرات مبهمة وفارغة من المعنى.

- بعض الصداقات، مثل جهاز إلكتروني حديث، بين يدي رجل بدائي.

- بعض الصداقات، مثل السباحة في محيط، دون معرفة فن العوم.- بعض الصداقات، مثل من يغمض عينيه، ساعة رؤية مشهد حزين.

- بعض الصداقات، مثل الخروج من البيت دون هدف، فتجد في طريقك، مقهى يشرع أبوابه في الأوقات غير العادية، تجلس، وعندما يأتيك النادل، ويقف أمامك، لا تدري ماذا تريد، فتحار أنت، ويدهش النادل.- بعض الصداقات، مثل تأمل وجه امرأة، بلا ملامح، تنظر إليها، وكأنك تشاهد فيلماً فانتازياً.

- بعض الصداقات، مثل أحلام اليقظة في أذهان المراهقين، كثيفة إلى درجة الفوضى والتصادم.- بعض الصداقات، مثل القبلة على وجه مومياء.

- بعض الصداقات، مثل الجلوس على حافة قارب، تتلاعب به الأمواج.

- بعض الصداقات، مثل الوقوف على حبل يصل بين جبلين شاهقين.

- بعض الصداقات، مثل النوم على حصير يحتفل فيه النمل بميلاد حبة قمح، على رأس سنبلة مجاورة.- بعض الصداقات، مثل التحدث مع أصم، في حفلة عرس تتصادم فيها الأجساد، والأصوات.

- بعض الصداقات، مثل الذهاب مع أعمى لرؤية كسوف الشمس.

- بعض الصداقات، مثل الطلب من أخرس، بأن يلقي خطاباً دينياً ليقنع آخرين آذانهم مثل سماعات خربة.- بعض الصداقات، مثل الذهاب إلى طلب الماء العذب، في عمق صحراء قاحلة.

- بعض الصداقات، مثل محاولة ترويض حمار الوحش.- بعض الصداقات، مثل الكتابة على كثيب الرمل.

- بعض الصداقات، مثل الحب من طرف واحد.