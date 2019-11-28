صحيفة الاتحاد كتاب الاتحاد تذكرة.. وحقيبة سفر 1- 28 نوفمبر 2019 الكاتب ناصر الظاهري العمود الثامن أرشيف الكاتب بحث تذكرة.. وحقيبة سفر 1- 68 دقيقة خميسيات 28-11-2019 قبل 23 ساعة صمت الأسئلة قبل يوم الجوع التاريخي قبل يومين الحلول تسبق المشكلة قبل 3 أيام متفرقات الأحد قبل 4 أيام تذكرة.. وحقيبة سفر- 2 قبل 5 أيام تذكرة.. وحقيبة سفر -1 قبل 6 أيام بكت أبوظبي.. فبللها المطر قبل أسبوع تثقل قلبي الأشياء قبل أسبوع كتاب وآراء اختر كاتب علي أبو الريش ابراهيم مبارك محمد البادع حمد الكعبي نورة بنت محمد الكعبي ناصر الظاهري راشد الزعابي السعد المنهالي حارب الظاهري علي العمودي عصام سالم عبدالله ابراهيم مصطفى الآغا حمده خميس عادل خزام عمران محمد عائشة بالخير سعد جمعة حسين الحمادي إبراهيم الذهلي مريم الساعدي