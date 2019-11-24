ونحن نستقبل أياماً وطنية مجيدة بدأت قنواتنا الفضائية عرض الفيلم الوثائقي «تاريخ الإمارات» الذي يتكون من خمسة أجزاء تروي للتاريخ وللأجيال قصة الإمارات.. التاريخ والأرض والإنسان، قصة قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنها «قصة امتدت لآلاف السنين وشكلت ملامح مجتمع الإمارات الذي اتخذ من الابتكار عنوانًا لمسيرته عبر التاريخ، متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة التي ترتكز عليها دولتنا، نثري بهذه السلسلة الوثائقية (تاريخ الإمارات) معرفة العالم بأمتنا، لكل أمة قصة.. هذه هي قصتنا».

أجزاء العمل الخمسة، تتناول تاريخ الإمارات منذ العصر الحجري، أي منذ 125 ألف عام وحتى قيام الدولة، من خلال خمسة محاور عن المجتمع والابتكار والتجارة والإيمان والوحدة.

العمل يستخدم تقنيات متطورة، ويقدم تاريخنا العريق بصورة جذابة ومشوقة، ويكتسب أهمية خاصة للغاية، ونتمنى أن تكون السلسلة الأولى منه باللغة العربية مقدمة لعرضه بلغات أخرى لتعريف الآخر، وبالذات أولئك الذين لا يعرفون عن بلادنا سوى أنها حقل كبير منتج للنفط، وتعج بالأبراج الزجاجية الشاهقة، متجاهلين قصة الإنسان فيها الذي رغم شظف العيش استطاع أن يتجاوز التحديات ويبني حضارته ومجده بالابتكار وبالإرادة الحديدية التي تعاملت مع كل تلك التحديات ليسهم في التواصل الإنساني والتجارة العالمية مبكراً، وحيث كانت الأرض محطة مهمة على طريق التبادل والتفاعل بين حضارات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

صنعت روح الإنسان الذي تشرب بقيم عظيمة كحب الخير والتعايش والتسامح، قيم راسخة واكبت مختلف مراحل تكوينه، لتشهد نقلة كبيرة مع قيام دولة الاتحاد وإيمان الآباء المؤسسين بقيمة الاتحاد وتوحيد الأرض والإنسان بعد عقود من التشتت والتمزق.

«قصتنا» جديرة بأن تروى، وتدون للأجيال الذين تعج مقررات التاريخ بقصص عن حضارات من الشرق والغرب من دون الاعتناء بصورة كافية بتاريخ بلادهم ليروي شغفهم وتعطشهم لمعرفة الكثير عنها ويغرفون من ذلك المعين الخالد. أعتقد أن الوقت قد حان لإيلاء الأمر ما يستحق من عناية ورعاية واهتمام، انطلاقاً من الحرص الذي توليه قيادتنا الرشيدة لإبراز تاريخ وثقافة الإمارات.

نتذكر كيف حرص المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على هذا الجانب وشكل مبكراً لجنة للتاريخ والتراث. وتاريخنا فخرنا فشكراً لكل من أسهم في إخراج «قصتنا».. العمل التاريخي عن «تاريخ الإمارات».