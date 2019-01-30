في هذا الزمن والأزمنة الماضية، لا توجد فواصل كبيرة بين الثقافة والرياضة، خاصة إذا سارت وسيرت بروح ذلك الباحث عن التجديد والفائدة للمجتمع، ومن أزمنة بعيدة. والصورتان متلازمتان. ولو رجعنا إلى النص المهم عند العربي في ثقافته وموروثه وديانته التي تنشر الحب والسلام، سنعثر على هذا التلازم؛ ففي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «علّموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل»، نص قوي وراسخ وركيزة أي معلم أو قائد أو مربٍ. وكل هذه العلوم والمعارف الرياضية هي بحاجة إلى المعرفة والثقافة والتعليم والتدريب، وكذلك خبرة المتخصص والعالم بما تعنيه هذه المجالات الرياضية الثقافية، وحتى يصل النشء أو الفرد في المجتمع إلى الصورة المثالية للحصول فقط على هذه المعارف، فإنه يحتاج أن يتعرف ويدرس ويتدرّب، وأيضاً يجرّب مرة وعشرين مرة ولن يصل إلى التمكن والدراية قبل أن يخوض تجارب كثيرة في هذه المجالات، الرماية، السباحة، وركوب الخيل.

هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة تشترك فيها الرياضة بالمعرفة والثقافة والتعليم، ولو أردنا مثالاً آخر أيضاً شديد الدلالة على الترابط الأزلي بين الرياضة والثقافة والمعرفة، فلنتأمل رياضة التجديف أو سباق الأشرعة، وهي أنشطة رياضية اجتماعية وثقافية تراثية.

حتى تصل إلى المقدرة على التجديف، فإنك تحتاج إلى معارف كثيرة بالزوارق والسباحة والحبال والمجاديف، أنواعها وأحجامها وقوتها، بل كيفية أن تقود القارب بها وتناور في الماء والبحر.. لن يكون الأمر سهلاً وإنما يحتاج لمعارف وتجارب ومعلم وخبير يقدم لك خلاصة خبرته، إذاً الرياضة والثقافة هما متلازمتان بقوة قد لا تكونان واضحتين عند البعض ولكنهما عند التجريب يتضح أنك لن تمارس أي عمل رياضي دون أن تثقف نفسك وتعرف كل شيء عن تلك الإدارة واللعبة وقوانينها، ولعل الفارق الذي ظهر بصورة واسعة بين مفهوم الثقافة والمعرفة بمحدداتها، خصوصاً القراءة والكتابة، وبين الكرة مثلاً بأنواع لعباتها وانزياح الكثير من المعنيين بالرياضة بعيداً عن الثقافة العامة والاهتمام باللعب واللعبة وحدها والصرف عليها وحدها وممارسيها حتى طمست كل أنواع المعارف والثقافة والتراث، وربما الخوف من الفكر والبحث والنقاش والجدل في محور الثقافة والمعرفة والسياسة، جعل البعض يركز ويهتم بصورة خاصة بهذه الألعاب، ولو تأملنا كل البدايات في دخول عالم التغير والتطور في العالم العربي والعالم الثالث، فإن المؤسسات المعنية بالنشاط الاجتماعي كانت تبدأ بالثقافة والرياضة، وشهدنا الأندية الثقافية الرياضية في البلاد العربية كافة، وكانت الأدوار متكاملة حتى زمن ليس ببعيد، ولكن حصل الافتراق عندما تمت المتاجرة بالألعاب الرياضية، على الرغم من أن الوطن والبلد يحتاج للاثنين معاً.