زياد الشرعبي الشاهد والشهيد

لا حدود لفظائع الحوثي، ولا مأمن للأطفال، والنساء، وسائر المدنيين من المقتلة اليومية في اليمن، فكلما تكبدت هذه الميليشيا الضالة خسائر في ميادين القتال، أمعنت إجراماً في ذبح الأبرياء، وهدم المنازل، وتشريد السكان، ودائماً تخصصت في قتل الإعلاميين، سعياً إلى جريمة كاملة، تُطمس فيها الحقيقة، ويُقتل الشهود!

إنه الفشل الذريع في المعركة، حين يتبدّى في سلوك العصابات، ومنهجها في الاستقواء على العزّل، كما حدث أمس، حينما فجّر الحوثيون عبوة ناسفة في مدينة المخا، أسفرت عن استشهاد الزميل زياد الشرعبي، أحد أعضاء فريق التغطية لشركة «أبوظبي للإعلام» في اليمن، وإصابة أكثر من 20 مدنياً، بينهم مراسل قناة أبوظبي فيصل الذبحاني.

المخا، تحت سيطرة قوات الشرعية، التي دحرت الحوثيين في 2017، وقد سعت الأمم المتحدة إلى إرساء هدنة في المدينة، ومعروف أن الميليشيات الموالية لإيران، أخفقت مراراً في تحقيق أي تقدم عسكري فيها، فكان أن أرسلت أمس دراجة مفخخة إلى سوق شعبي، بحثاً عن إنجاز ميداني في الخراب، ووسط أشلاء الأبرياء العزّل ودمائهم!

هذه هي العقيدة الحوثية: العبوة الناسفة لاغتيال الكلمة والصورة. الإخفاء القسري لحجب المعلومة في الميدان. الملاحقة الأمنية لإقصاء الإعلام عن المشهد، والجريمة الكبرى لا تزال مفتوحة على مزيد من الضحايا والآلام، فيما لا يزال المجتمع الدولي في تخبط إزاء مخرج يحقن دماء اليمنيين، وفي إنكار مريب لحدث بالغ الوضوح، ولعصابات من الشذاذ، لا يقيمون وزناً لقواعد الاشتباك، ولا يفهمون معنى الحلول السياسية.

الشهيد زياد الشرعبي، ينضم إلى سجل الشرف مع الإعلاميين الشرفاء والشجعان، من أمثال الصحفيين محمد القدسي، وأسامة المقطري، وأنور الركن، وغيرهم ممن اغتالتهم عصابة الإجرام الحوثية، وهم يؤدون عملهم في المدن اليمنية. منهم من كان يبحث عن خبر أو صورة، ولم يكن يتوقع أن يتحوّل هو نفسه إلى خبر وصورة، لولا أن جريمة الحوثي في أقصى توحشها، وافتقادها الأخلاق، وأبسط مبادئ الاحترام لمهنة الصحافة في الأزمات والحروب.

أما سجل الحوثي، فيكتظ بآلاف الانتهاكات المباشرة، وقد رصدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين نحو 2250 انتهاكاً ضد الصحفيين في العام 2017، تمثلت في القتل، والاختطاف القسري، والملاحقة الأمنية، إضافة إلى الإساءة الجسدية، واحتلال المؤسسات الإعلامية، كما وثّقت المنظمة استشهاد 27 صحفياً في عمليات قنص مباشرة ومقصودة، واختطاف 141 شخصاً من الكوادر الإعلامية في اليمن، منذ 2014، وحتى نهاية العام الماضي.

«أبوظبي للإعلام» التي تعبّر عن سياسة الإمارات في الوقوف مع اليمن الشقيق، ودعم شرعيته وسيادته، تعتز بجهود وتضحيات إعلامييها في اليمن، وإذْ تنعى الزميل زياد الشرعبي، وتدين جريمة اغتياله، فإنها ستواصل واجبها في فضح جرائم الحوثيين، وفي الوقت نفسه، توثيق صفحات الشرف والمجد التي يكتبها أبطال التحالف العربي وقوات الشرعية في اليمن العزيز.