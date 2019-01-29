تتذكرهم.. ولا يتذكرونها

بعد ليلة اكتست بالأبيض، ومباراة رمادية هدّت الحيل كنت أبحث عن مقعد خشبي فارغ في الحديقة العامة، فقط لكي أبثّه حزناً، وثقلاً على القلب، لأستريح، فقد تعودت أن أراه في فصل الخريف الماطر، والشتاء الثلجي، في فصل الربيع حيث يفرح برائحة الزهور ولونها، مشهد لا يدعني أمر أمامه سراعاً، ولا يدع «كاميرتي» في حقيبتها، لأن للمقاعد المسنة حضورها، قد لا يتذكّرونها، لكنها تتذكر كل العابرين:

- العجوز التي كانت تحرص أن لا يسبقها إليه أحد، تجلس منتظرة الشمس في أول دفئها وإشراقتها، تجلس محتضنة حقيبتها الأنيقة، تناظر الناس، تقضي الساعات التي تمر بغير فرح حقيقي، وقبل أن تودعه تظهر من حقيبتها زجاجة ماء صغيرة، وتتناول حبات من أدوية مختلفة، وتغادر عل يوم جديد آخر يجمعها به.

- عاشقان لاذا به، وهما يوشوشان بعضهما كطائري حمام، يسترخيان في زهو عمرهما، ويبثان بعضهما أشواقاً لا تنقطع، قد يغنيان من نشوتهما، قد يحفران عليه اسميهما وسط رسمة قلب يتمنيان أن ينبض بحرارتهما ولقائهما وذكرياتهما.

- مسنان في خريف العمر، يتدثران بملابس ظلا مخلصين لها، وعكازة للرجل العجوز الذي يتمنى أن يودع الحياة قبل زوجته لكي لا يبكيها وحده، ولا يتعذب بفراقها بعد رحلة عمر امتدت طويلاً، ولهما ذكريات محفورة على المقعد.

- سكير الحي المخمور بالحياة وربما بخيانة فتت كبده، يلوذ بالمقعد حين يريد أن ينام، تاركاً زجاجته شبه الفارغة تحته، وحقيبة شبه خاوية تختصر حياته، يتمدد عليه ليصحو من غيبوبته الدائمة، وقد يتذكر من عبثت بدنياه.

- مهاجر فقير حتى العظم، يجلس عليه ليكتب رسالة قد لا تصل لبلده البعيد، ليؤكد لأهله أنه ما زال حياً، ولكن لا يرزق، وقد يسأل هل ما زالت حبيبته تنتظره بالوفاء؟ وهل خف سعال الأم العجوز؟ وهل الأب مازال عاطلاً، عاجزاً؟ وكيف هن الأخوات، هل ما زلن تحت ستر البيت؟

- طالبات عائدات بحقائبهن المدرسية، وقميص الثانوية الأبيض، يثرثرن بأحلام العمر، ويتهامسن عن مغنٍ تشتعل صوره في لوحات الإعلانات، يصمتن ليسمعن أغاني عاطفية عبر سماعات الأذن، يتنهدن، ثم يتذكرن الساعة، فيجفلن راكضات يسابقن بعضهن، وصراخهن بدأ يعطي طعماً للأنوثة.

- فنان يظهر من حقيبته الجلدية دفتراً أبيض، ويبدأ يستدعي خطوطاً وألواناً وسط دخان من سيجارته يكاد لا ينطفئ، يبدل وضع رجليه مراراً على ذلك المقعد، تضيء داخله سعادة تعوّد عليها حين ينجز ما يفرحه، فجأة أصبحت تلك الأوراق البيضاء تدب فيها ألوان الحياة.

- كاتب يتأمل الوجوه، والملابس ودبيب الأقدام، يرى من خلال دمع يترقرق في العين لا يدري أهو فرح أو شيء من كمد: مطلقة تدفع عربة طفلها الوحيد.. عازف يبكّي أوتار كمانه.. وعجوزان مدبران يعدان الخطوات.. ومقعد وحيد وبعيد تحرسه ظلال الحديقة!