الإمارات علامة متميزة

التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة ودعوة سبعة مبدعين من كل إمارة من إمارات الخير والمحبة والعطاء لوضع هوية جديدة للدولة يعبر عن طموح بلا حدود لإيصال رسالة الإمارات للعالم وبالصورة الحضارية الجديرة بها وبالمنجز الذي تحقق والجسور الحضارية والإنسانية التي شيدتها بلادنا مع كل دول وشعوب العالم.

وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء رعاه الله «تصميم الهوية الإعلامية هو خطوة جديدة في ترسيخ التواجد الإعلامي العالمي لدولة الإمارات». هوية تروي للعالم «قصة الوطن ومسيرة البناء لشعوب العالم». و«ترسيخ صورة الوطن الجميلة في الذهنية العالمية». وهي قصة عظيمة جديرة بأن تُروى ويشاركنا العالم المحب الخير فيها وفي الاستفادة منها».

وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن «دولة الإمارات تمثل تجربة نجاح مبدعة ورحلة انتقال حضاري ملهمة، تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالمية، وتمثل مصدرًا للأمل وحافزًا للشعوب والحكومات». و«تصميم هوية إعلامية وعلامة مميزة تمثلنا وتجسد قيمنا الحضارية سيساعد في تعزيز مبادراتنا الوطنية لخير الإنسان وسعادته وتقدمه».

إنها الإمارات وقيادتها دائمة الانشغال بالمستقبل الزاهي والزاهر للجميع، والانخراط دوما في قضايا بناء الإنسان وتوفير الحياة الرغيدة والكريمة التي تجدر به وبالأجيال القادمة.

الهوية الجديدة لوطن متجدد العطاء متجذر القيم، ينظر باعتزاز وفخر لما تحقق ويتطلع دومًا للأفضل، وما استراتيجياته وخططه العشرية منها أو «الإمارات 2021» و«ابوظبي2030» و«مئوية الامارات2071» سوى تحليق بثقة واقتدار نحو فضاءات من طموحات لا سقف لها لإسعاد الإنسان.

في مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع «فضائية الصين المركزية» كانت عناوين من العلامة المميزة للإمارات وقادتها عندما أكد سموه معاني الاعتزاز بالصحراء وتعلم فنون القيادة من المؤسسين العظيمين زايد وراشد طيب الله ثراهما، وكذلك العمل ثم العمل والإنجاز بعيدا عن شعارات السياسيين.

ولعل اختيار مبدعين من أبناء الإمارات لتصميم الهوية الجديدة تؤكد الحرص على استمزاج الأفكار والآراء من جهة، وهو امتداد للنهج الشوروي الذي صاغته المجالس والأبواب المشرعة لحكامنا للجميع في رحاب «البيت المتوحد» بأبنائه والمتمسك بقيمه وبمورثه.

كما يعبر من جهة أخرى على الثقة بالشباب المبدع رهان الغد للحفاظ دومًا على الإمارات علامة متميزة لتجربة متميزة في بناء الشعوب والأوطان.