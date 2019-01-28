طريق.. وتجارب

دارسو هندسة الطرق في جامعاتنا أمامهم حالة جاهزة للدراسة، والمشاركة في إيجاد حلول لها بعدما أعيت مهندسيها الذين يأبون الاعتراف بعجزهم وإتاحة الفرصة لغيرهم.

الحالة التي نعنيها طريق الشيخ زايد في العاصمة، المعروف سابقاً بشارع السلام، فبعد ما يزيد على عشر سنوات من إغلاقه لإعادة هندسته من جديد، جرى افتتاح المرحلة الرئيسة منه في العام 2012، وكذلك النفق المرتبط به والمؤدي إلى منطقة الميناء. قيل وقتها أنه الإنجاز الأهم للقضاء على الازدحام المروري، ويتيح للمركبات سرعة الحركة في الاتجاه الواحد دون توقف، ولكنه انهار أمام كثافة الحركة المرورية، ولا يكاد يمر الشهر حتى نشهد تحويلة جديدة، وإغلاق نفق فرعي أو إعادة افتتاحه، وبالذات عند تقاطعي الشارع مع شارع الفلاح أو هزاع بن زايد الأول. وكذلك عند النفق المؤدي لجزيرة الريم أو منطقة الدانة في الاتجاهين.

بحكم استخدامي اليومي للطريق وفي غير أوقات الذروة أشعر بحيرة المهندسين من واقع عدد التحويلات التي تجري خلال الشهر الواحد، إذ كلما يلوح في الأفق حل لتحقيق الانسيابية المنشودة إلا وتجده قد تغير على حساب شيء آخر. وتظهر النتائج في صورة تكدس على مسار فرعي لم يكن في حسبان مهندس التحويلة الجديدة، أو الحل الأحدث في سلسلة الحلول والتجارب على الطريق الأشهر في المدينة الذي يعد أحد أهم شرايين الحركة فيها.

قبل أيام جرى الإعلان عن خطط مستقبلية للطريق على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتخفيف الازدحام على الطريق الداخلي السريع الوحيد بطول جزيرة أبوظبي. وتم الكشف عن نتائج استبيان أظهر أن طاقة الطريق في ساعة الذروة الصباحية تصل لنحو 3950 مركبة في الساعة بما يفوق الطاقة الاستيعابية الأساسية له والمقدرة بثلاثة آلاف مركبة في الساعة. لا شك أن سرعة تدفق المركبات الجديدة على طرقنا تفوق تقديرات خبراء المرور والطرق عندنا وفي أقل من عشر سنوات على افتتاحه.

وقد جرى مؤخراً تنظيم حركة حافلات العمال للتخفيف من التكدس المروري على الطريق، ولكنه مجرد حل مُسكن أو مهدئ، وما لم نعيد النظر في نظام ترخيص المركبات والسائقين، وكذلك تنظيم حركة دخول وخروج السيارات لمناطق وسط المدينة، فستظل كل تلك الحلول مؤقتة حتى وأن أنفقنا عشر سنوات أخرى لإنشاء طريق مماثل. وقاكم الله شرور «غضب الطريق»، وسلامتكم.