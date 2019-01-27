التعامل مع الإشاعة

رغم القضايا العديدة التي نظرت وتنظر فيها المحاكم عندنا جراء نشر وتداول أخبار مغلوطة وشائعات مغرضة، ورغم الحملات التوعوية المتلاحقة للعديد من الجهات لتبصير الجمهور بمآلات نشر تلك الأخبار مهما كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض يصر على نشرها وترويجها وكأنما هي حقائق ومسلمات دون النظر لما تتسبب فيه من بلبلة في المجتمع وتشويش للجهود الكبيرة المبذولة من جانب الجهات المختصة كل في القطاع الذي يعنيه.

خلال الأيام القليلة الماضية، كنا أمام حالة صارخة من حالات ترويج الإشاعات والأكاذيب عندما جرى استغلال حادثة وفاة طفل بعد أن تلقى تطعيماً من الحصبة في مدرسته بعجمان. واستبق المروجون للأخبار الزائفة نتائج التحقيقات من دون مراعاة لمشاعر الأسرة التي كانت قد فقدت طفلة لها قبل شهرين لينفخوا في الواقعة التي أعلنت الأسرة رفضها لتهويل الأحداث من جانب منصات التواصل الاجتماعي.

الكثير من المنخرطين في «المواقع» لا يتوقفون كثيراً أمام شيء اسمه مهنية أو مصداقية، ومنهم من يعلم أن الأمرَ له تبعات قانونية ومسؤولية ويُحاسب عليها، ومع ذلك يصر على المضي بفعلته لاستقطاب «المتابعين» ممن يهوون مثل هذه الأخبار وإن كانت ليست صحيحة أو حتى غير منطقية، بل ويتفننون في تحويرها ويجعلون منها مادة للتداول في المجالس الخاصة، الأمر الذي يتطلب من القائمين على المؤسسات والجهات المسؤولة مراجعة تعاطيها مع الأمر، فبعض المقاربات نجحت في الحد من ظواهر كنا نعاني منها مثل تصوير الحوادث ونشرها على مواقع التواصل، حيث نظمت دوائر الشرطة حملات مكثفة شملت تحرير مخالفات فورية للذين يتجمهرون حول مواقع الحوادث المرورية ويصورونها ويبثونها مباشرة من أماكن حدوثها وكأنما هم مراسلون لمحطات فضائية.

علينا الاستفادة من ذلك للتصدي لبقية الظواهر السلبية التي أفرزتها تمددات وسائل التواصل الاجتماعي في مجتمعنا. كما أن مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الرسمية وفي مقدمتها دوائر الشرطة والنيابة العامة والبلديات ووزارات «الصحة» و«التربية» مدعوة لمضاعفة الجهد وتحديث معلوماتها أولاً بأول لمواكبة مجريات الأحداث، فنحن في زمن تطاير المعلومة بسرعة انتقالها كالبرق ولا يعقل أو يبرر نشرها للتوضيحات بعد مرور يومين من وقوع الحدث الأصلي، الذي يكون قد شبع تداولاً بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«جروبات الواتساب».