الضجيج «2 - 2»

لو جلست مع شخص ورأيت في عينيه بريق فكرة ضائعة، وسألته بماذا يفكر وقال لك: لا شيء، ثم قلب بصره إلى مكان آخر، وظل يفرك لحيته، ويفتل شاربيه ثم يطقطق، ويتأفف، ثم ينهض، فيدور حول نفسه، ثم يعود ليجلس ثانية، ثم ينهض وينظر إلى اللاشيء، ويظل يجوس في المكان حتى يشعرك بأن أمراً جللاً ما سيحدث في الكوكب، وأن نيزكا خارجياً سوف يسقط على الأرض.

لا بد أنك ستشعر بالقلق لأن للضجيج الشخصي عدوى سريعة الانتشار، إذا لم تفهم أنت معنى ما يجري في ذهن هذا الشخص، وإذا لم تعِ معنى الضجيج الذي يقتحم رؤوس بعض الأشخاص ويستولي على إرادتهم، ويسجنهم في قفص الفكرة الواحدة.

تنشأ الديكتاتورية في الأسرة، وفي العمل، وفي المجتمع، جراء هذا التثبيت عند الفكرة الأحادية، وتتطور هذه الفكرة، لتصبح عقيدة لمجتمع بأكمله، أو طائفة، أو شريحة من الناس.

فماذا يحدث بعد التثبيت؟ إنه النقطة الملتهبة في الذهن، وهي الدائرة المغلقة التي تجعل الأشخاص يدورون حول مفهوم معين، ولا يمكن زحزحتهم عنه، حتى ولو استخدمنا أعظم جرافات العالم، لأنه في حالة التثبيت، يغيب الشخص، وتبرز الفكرة وتصبح الفكرة هي الفرد الذي يتحرك، ويصارع، ويحارب من أجل الفكرة نفسها، بينما الشخص كعقل، وجسد، يغيب عن الوعي، يغيب عن الوجود، فأنت عندما تجلس مع أشخاص من هذا النوع، فإنك تعيش لحظة الحوار مع أشخاص فقدوا حاسة الشم أي أنهم لا يشمون رائحة الوردة الموجودة في البستان القريب، بل هم يقتعدون أريكة خشبية عند ناصية تطل على فراغ وسيع لا يؤدي إلى رؤية النجمة التي في السماء.

الشخص الموبوء بالفكرة الواحدة، إنما هو يعيش كما قال أفلاطون، يعيش في الكهف وعندما يخرج إلى العالم لا يعرف أكثر مما تعلمه في الكهف، وفي الكهف لم ير سوى العتمة.

فإذن، الشخص المثبت عند فكرة واحدة هو كائن لم يخرج بعد من المشيمة الجنينية، هو لم يزل في الأحشاء المظلمة، ومن يعيش في تلك المنطقة، فهو لا يعرف غير مصمصة إبهام اليد، والنظر إلى الفراغ، دون التركيز على خيط ما في هذا العالم.

هكذا يجعل الضجيج الأفراد المثبتين عند نقطة ارتكاز التاريخ الطفولي، لا يحيدون قيد أنملة عن ذلك التاريخ، ولذلك فهم يقاتلون، باستماتة عن فكرة ربما لا يعرفون عما يدافعون، فهم يذهبون في حروب الأفكار المثبتة، كالعميان، قد يصطدمون بالصخور، وقد يلتطمون بأجساد الآخرين، لكنهم يستمرون في المشي، لأنهم مدفوعون بإرادة غيرهم، أي بإرادة الفكرة المثبتة.