أعلن سعادة «عبدالحميد عبد المقصود المطاوعة» مدير قطاع الأمرتة والإحلال الوظيفي في دائرة التنمية وشؤون البطالة في المجتمع: أن نسبة التوطين هذا العام سترتفع، وأن إقبال المواطنين والمواطنات ومن يرغب من أبناء القبائل هذا العام في معرض التوظيف زاد عن حده، وأن قبولهم الإلكتروني سيراعى فيه التمثيل الجغرافي للإمارات، واعداً أن يبذل قصارى جهده أن تكون وظائف العلاقات العامة والأمن الخاص ومساعدي رؤساء الأقسام من الإمارات، وإن شاء الله لن يمر إكسبو 2020 إلا ويكون الإماراتيون مبسوطين «وايد.. وايد»!

- قالوا: عاد خلوا مسافة آمنة بين السيارة والسيارة، لكن بعض الأخوة يبالغون في تقدير «آمنة»، خاصة عند الإشارات تجد طابوراً طويلاً يمتد بين الإشارتين، كل واحد يوسع لـ «آمنة»، وكأن «آمنة» مطلوب أن تكون من هنا إلى هناك، يعني تلك المسافة البينية تضم آمنة وأمينة ومزينة وأخواتها!

- الهندي ما يواحي له يتنصر، وتجده يسمي اسمه على طول «فيليبس أو جيمس»، بعده ما واحى له ترك دين الآباء والأجداد، وتلقاه مخلصاً أكثر من كاثوليكي عتيد، ومستعداً أن يتحمل آلام الصلب، مفتدياً الآخر بدمه، شعوب متدينة بالفطرة، أينما كانت قبلة الواحد!

- «مرات تشوف قرقعة الناس على شيء ما يسوى، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتدخل في الموضوع اللي له شغل أو اللي ما له، وكأن المنصات سوق للفرجة، والكل يدلي بدلوه، ويظهر من بين الكل شخص يضع رقم هاتفه، وحلمه بأن إحداهن من المشاركات تتصل به، ويظهر واحد آخر برع الموضوع ويسوق دواء صيني للمفاصل، ووجع الركب، وإذا عندك مشاكل نفسية تحول بينك وبين القيام بالواجبات المنزلية، شخصياً حينما أرى الناس يتكالبون على موضوع، ويكثر لغطهم وغلطهم، ويصبح التناوش من بعيد، أقول: الواحد أشرف له يطلع البر وحده، ويشغل أغاني «ميحد حمد» القديمة، متذكراً زمناً جميلاً قد مضى، ويوقف عند دكان هندي في الطريق ويأخذ له «شاي كرك، وخبزتين براتا»، ويعطيهن رأسه، ولا ضَبّة ولا حشرة، ويرجع بعدها متعافياً من الناس»!

- أنصح أصحاب المشاريع الصغيرة أن يعمل أحدهم مصنعاً لتدوير وإعادة تدوير طرابيش المواطنين الكرام، تدوير الأول تعني طنف وتلقيط هالطرابيش الساقطة في مواقف السيارات، وعند عجلاتها أو في هالمولات التجارية، وعند الدوائر المحلية، وخاصة البلدية، وإعادة تدوير الثانية هي «ريسايكلنك» وتحويلها لأشياء مفيدة للبيئة، زمان كانت الطربوشة من ثلاث لأربع أصابع بالعرض، وهي طربوشة واحدة، الأولاد يظلون يعلكونها، والكبار تخدمها لهم زينات الأوصاف، حتى جاء زمن طالت فيها الطرابيش، وأصبح الشباب يتحدون الفنان «عبدالله بالخير».. خفوا علينا شويه!