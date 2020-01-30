تعامل شفاف

تحية لحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الممارسة والتعامل الشفاف مع الرأي العام وهي تتابع تطورات «انتشار «فيروس كورونا الجديد» في العالم، معلنة يوم أمس الكشف عن حالة عائلة صينية تضم أربعة أفراد مصابة بالفيروس، موضحة أن جميعهم «في حالةٍ مستقرة»، و«تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة».

كما حرصت الوزارة في بيانها على طمأنة «الجمهور حول الوضع الصحي العام» مؤكدة متابعتها المستمرة على مدار الساعة للتطورات.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالإرشادات الصحية العامة، وأنها تنسق مع جميع «الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن كل هذه الجهات تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام».

بيان سريع من سطور قليلة وتعامل شفاف يقطع الطريق على مثيري الشائعات وهواة إثارة الهلع بين الناس، وهم يستغلون أي تأخير في نشر المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة.

اليوم هذا الفيروس يجوب العالم وكل دولة تعمل ما في وسعها لمحاصرته، والإمارات الوجهة العالمية للسياحة والأعمال لم تكتف باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها بل أبدت استعدادها لمد يد العون والمساعدة في الجهد الدولي للوقوف بجانب الصين لمحاصرة الوباء والقضاء عليه. كما شهدت تحركا لإرسال معدات وأدوات إلى المناطق المتضررة داخل الصين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.

بيان وزارة الصحة وتعاملها الشفاف، رسالة للجميع بضرورة الحرص في مثل هذه الظروف الدقيقة على تتبع المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الالتفاف إلى أي أقاويل من غير تلك المصادر التي بدورها مدعوة أيضاً لممارسة هذا النهج في الانفتاح على الرأي العام وإطلاعه أولا بأول على أية مستجدات تتعلق بالوباء وانتشاره، وكذلك تكثيف التوعية الوقائية، فليس كل من عطس «كورونياً» وبدلا من أن تشمت له أصبحنا نفر منه فزعا وهلعا.

التعامل الشفاف مع الحالة ومجمل التطورات الجارية والظروف الاستثنائية تعزز ثقتنا بأجهزتنا الطبية ودعمنا للإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركاؤها من الهيئات والجهات الصحية وتتطلب تعاون الجميع من أجل سلامة الجميع، ووقانا الله وإياكم شرور الأمراض والأوبئة.