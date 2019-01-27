يرحلون بهدوء وذكرى طيبة

كثيرون هم بيننا جنود مجهولون، يؤدون دورهم بصمت وإيثار، نتذكرهم بمرارة الفقد وحسرة الفراق عندما يترجلون، ويرحلون بهدوء، تاركين خلفهم بصمات خالدة وأعمالاً، تشهد لهم وذكرى طيبة كأريج عطر وبروح أهل الشيم. من هؤلاء زميلنا الذي غادر دنيانا الفانية قبل أيام بشار العقاد عميد مخرجي تلفزيون أبوظبي.

يوم الرحيل، كان زملاؤه بانتظاره لبدء يوم جديد من أيام العطاء المتواصل، ولكنه تأخر بخلاف عادته على امتداد الأربعين عاماً التي أمضاها بين استديوهات التلفزيون الذي أحبه لدرجة العشق والتبتل في محرابه. انتظروه كثيراً ولما أعياهم الانتظار توجهوا لمقر إقامته فوجدوه جالساً بكامل هندامه استعداداً للخروج وأمام قهوته التي لم يرتشفها، كما اعتاد قبل الانطلاق للعمل، لأنه كان قد أسلم الروح.

عم الحزن تلاميذه وزملاءه ومعاصريه، وهم يرون جذوة شعلة نشاط قد انطفأت، وروحاً معطاءً قد رحلت، روحاً عرفوا معها البذل والإخلاص والفرح والإبداع والإقبال على الحياة، والحرص على نقل معرفته وخبراته، وذلك الحماس والتقديس الذي كان يتعامل به مع عمله، وكأنما هو في اختبار مع نفسه، ويتعامل مع العدسة والإخراج التلفزيوني، كما لو أنه اليوم الأول في الاستديو.

وكعادة رجال الوفاء على أرض الوفاء، كانت أسرة «أبوظبي للإعلام» أسرته الكبيرة، تقف تتقبل فيه العزاء إلى جانب أسرته الصغيرة في مصابها الجلل، بفقد أب وإنسان ومبدع دمث الخلق وطيب المعشر عمل على إمتاعنا برقي وجودة عمله.

ومن واقع تجربة في مثل هذه المواقف الإنسانية قبل أي اعتبار آخر، أتمنى من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن تبادر لمساعدة إخواننا في مثل هذه الظروف غير القادرين على إقامة خيام عزاء بفتح أبواب المساجد لهم لتقبل العزاء بدلاً من اضطرارهم لاستئجار قاعات بالفنادق التي لا تفرق في أسعارها بين العزاء وحفل زفاف. ناهيك عن التباين في ما يجري بين القاعات المتجاورة حيث تجد مجلساً للعزاء في قاعة، ومناسبة سعيدة في الأخرى.

كما أنها سانحة للدعوة في هذا الجانب، للاستفادة من دور المسجد ورسالته للمجتمع، باعتباره ملتقى لأفراده وليس فقط مكاناً للعبادة، يمكن الاستفادة منه خلال فترات ما بعد صلاة العصر للعشاء، جنباً إلى جنب مع مجالس الأحياء التي انتشرت بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

رحم الله بشار العقاد، وصادق العزاء لكل محبيه.