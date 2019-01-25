سلطان المحبة والثقافة

يوم الاثنين الماضي افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مجلس الحيرة الأدبي للشعر الشعبي. كانت حشود من الشعراء الضيوف والحضور بتخصصاتهم المتعددة، وقوفاً في انتظار سموه. وكنت بين الحشود أقف منتظرة تحيته ومصافحة كفه الكريمة المعطاء، التي يمدها برحابة إلى كل الحضور واحداً واحداً، مصافحاً إياهم بابتسامته الترحيبية الرقيقة العذبة. مددت يدي فصافحني وابتسم، وقال لي: من أتعبك؟ ولعله بقوة حدسه النافذ إلى عمق الإنسان وخفايا روحه أدرك أن سيماء وجهي كانت تشف عن تعبي. فقد كنت متعبة حقاً، بسبب آلام الجسد وقلق النفس. كانت مصافحته لي وابتسامته العذبة التي تفيض بالطيبة والمودة دواء سرى في روحي وأبهجني. فلم أعد أشعر بالألم الذي كان ينتابني من جراء سيري ووقوفي. فدخلت مبتهجة إلى القاعة المزدحمة بالحضور في انتظار دخول سموه القاعة التي سيلقي كلمته فيها. أثناء دخوله القاعة كان حوله عدد من المسؤولين والشعراء، لكنه حين جلس على كرسي المحاضرة وأمامه الطاولة التي تزينها الورود والميكرفون، جلس على الكرسي بطمأنينة ورقة وهدوء وحيداً دون حرس وقد ابتعد كل من كان حوله. وألقى تحيته ورحب بالشعراء والمثقفين في مجلس الحيرة الأدبي مشيراً سموه إلى الأهمية التاريخية لبلدة الحيرة التي يعود تاريخها إلى آخر العهد الجاهلي، الذي كان جاهلاً بالإيمان وليس بالثقافة والأدب والشعر، كما أكد سموه على أهمية الشعر النبطي ودوره في توثيق الحوادث والانتصارات ونقل العلوم المختلفة.

كنت هادئة، أنصت بانتباه إلى حديث سموه وعمق ثقافته وسبره لأعماق التاريخ العربي والعالمي. وحين ذكر سموه أن بحور الشعر العربي المعروفة لدى العرب هي نفسها التي كانت لدى الآراميين، وقال الظاهر إنهم أخذوها عنهم. أدركت أنني مهما قرأت وادعيت المعرفة والشاعرية، أجهل الكثير عن تاريخنا العربي الذي توغل سموه في معرفته. وكنت في نفس الوقت أحدق في حضوره على المقعد أمام الطاولة دون حرس يحيط به، فقد اعتدت طوال سنوات حضوري في المناسبات الثقافية بتنوعها شرقاً وغرباً للاستماع إلى رئيس دولة أو حاكم، يلقي خطاباً أو يفتتح مناسبة ما، على رؤيته محاطاً بالحراس وبملابسهم الرسمية بما يشبه نصف دائرة، خوفاً عليه حتى من الحضور الذي جاء للمشاركة أو الاستماع.

فأية محبة وسلام وأمان وطمأنينة تفيض من حضور سموه، وتنتشر على كل من يحظى بالاستماع إلى صوته الهادئ الرقيق وهو يلقي كلمته المتوغلة في العمق الثقافي والتاريخي للماضي وللحاضر!