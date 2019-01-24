«تبون الصدق.. ما راحت إلا علينا نحن جيل المخضرمين أو المكندمين لا ارتاحوا قبل النفط، ولا تغيروا بعده، لا أخذنا من سلك الأولين، وفلحنا، ولا لحقنا على جديد التالين، وغنمنا، عيل نحن المخضرمين تفوتنا الموضات الجديدة، ولا نعرف نتعامل معها، لا نقدر نربي عقصاً مثل ذيل الحصان «بوني تيل»، أونّا زكرتيه من هذا الزمان، ولا حتى عقصين مثل الأولين، لأن الواحد منا ما واحا يوصل الأربعين، وإذا الشعر تقول هابّه عليه سهيلي أو باتت تصلاه هبوب صليم، ولا رمّنا حتى نربي زنداً لنفرح بالوشم عليه، والتبختر به في الـ«مولات» بذيك الفانيلة اللآصقة، تقول مالت فرخ بو عشر سنين، لا لغات مثل هذا الجيل، حين يرطن الواحد منهم بالإنجليزية مثل الذي يعلج لبان، وحرف الـ«P» يلفظونه صحيحاً، مب شرواتنا كله عندنا «بيبسي»، وتسمع لكلمة «إيتالي» رنيناً غير عادي، يغلونها ويتلاقفونها في الفم، مثلما تلفظها شابة أميركية طويلة، وصحتها ممتازة للغاية! ترى «الرك على التعلوم»، والتدرج من الحضانة إلى الروضة إلى الصفوف الابتدائية الدنيا، ونحن كانوا ينقّزونا من عند المطوعة إلى خلاب النخل إلى الصف الثاني «ب»، وحتى الأهل، ما كانوا يوقرونا أمام المدرس أو يطلقون علينا صفة تلميذ أو طالب، كانوا يأخذوننا بضبعنا، ويقولون: «شوفوا.. جان بترومون على هاليعري.. وبتعلمونه رأس روس، دار، دور، وبيروم ينفع عمره، تراه دونكم، لا تسلمون منه إلا العين»!

إذا كنا من الجهل، نسمي لعبة الأطفال صورة، وكنا نحسبها مثل «البرميت أو الشكليت»، وذاك من ذاك الذي كان يأكل آيس كريم، ما عليه.. الأول شو كانوا يبيعون عند المدارس «سمبوسة، ودنجو، وباجلا، وفرّاخ، وهندال» لا تغذية، ولا فيتامينات، ولا كالسيوم، والذي يسبق منا يركب في البسطة، وإلا يتم متعلق، ما شيء حافلات مدرسية، ظلينا بالسنين والمنين نعتقد أن المنديل أو الرمال أو الدسمال للمدرسين والمثقفين بس، ويضربونا عليه لأنه محلط في الطابور المدرسي، أقول لكم.. ما كنا نقدر نلبس كندورة كويتية أم ياقة أو أم كلر وبازم، وممنوعة علينا تحسونة «التواليت»، ولو لا ظهور النفط مبكراً، لكان الواحد منا بيروح المدرسة بمخلاته أو مطّارته وخنجره أو يمكن يسير إلى الدوام بخزام وعصا، صدق النفط غيّر وحاول يبدل، لكن الوقت سبقنا، والقوم لحقونا، الآن.. لو قام واحد منا المخضرمين المكندمين، وأعتبر نفسه متطوراً، ويعرف أونّه كمبيوتر، وهو في داخله يحب البر والمزيون، وتعنّ عليه أغاني بالروغة وجابر جاسم وقديم ميحد، ويحب يغرّز في الرمل، وما يستغني عن مقفلة السح، وفنجان القهوة، وسار بيخطب واحدة من كليات التقنية، ما إلها إلا تطبّ وجه بالتراب على رأي حريمنا، وعلى طريقتها ما «تشاتي معاه» لأنه في فراغ حضاري، وعلى رأي بذر هالوقت «فيه كاب.. فيه مس أندر ستاندنج.. هاو؟ واووو»!